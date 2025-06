Má víc medailí než celé Česko. Přesto Střela z Baltimoru pomýšlela i na sebevraždu

Nikdo na světě nezískal víc olympijských medailí než on. Sám jich má větší počet, než nashromáždila Česká republika, Rakousko nebo Argentina. Americký plavec Michael Phelps vybojoval pod pěti kruhy rekordních 23 zlatých, tři stříbra a dva bronzy, na kontě má rovněž 26 titulů mistra světa. Jedna z největších sportovních ikon historie slaví právě dnes čtyřicáté narozeniny.

V Phelpsovu medailovou žeň se proměnila většina akcí, jichž se zúčastnil.

Na OH 2008 v Pekingu vyhrál rekordních osm zlatých ve stejném počtu závodů, z toho sedmkrát ve světovém rekordu.

O čtyři roky dříve v Aténách získal borec s přezdívkou Střela z Baltimoru šest zlatých a dva bronzy.

V Londýně 2012 přidal čtyři zlata a dvě stříbra.

A v Riu de Janeiro 2016 přihodil pět zlatých a jedno stříbro.

Poté se jeho úchvatná kariéra definitivně uzavřela.

Strojovým tempem sbíral všestranný plavec nazývaný rovněž Létající ryba cenné kovy i na světových šampionátech, z nichž má vedle 26 zlatých dalších šest stříbrných a jeden bronz.

A to ještě kvůli trestu od americké plavecké federace za řízení v opilosti přišel o šampionát v Kazani 2015. O rok dříve se s vidinou her v Riu rozhodl po dvouleté pauze vrátit k závodění.

Rodák z marylandského Towsonu poblíž Baltimoru byl hyperaktivním dítětem s poruchou pozornosti.

Aby se zklidnil, dala ho v sedmi letech jeho matka po vzoru starší sestry na plavání.

V jedenácti se Phelpsova postava začala formovat neobvykle disproporčně, avšak pro plavání téměř dokonale.

Dlouhá horní část těla i chodidla, velké rozpětí paží či mimořádně ohebné kotníky - to vše z něj spolu s tréninkovým drilem pod vedením kouče Boba Bowmana udělalo fantoma bazénů.

Na vrcholné akci Phelps debutoval pátým místem v závodě na 200 metrů motýlek na OH 2000 v Sydney.

Na téže trati o pár měsíců později v necelých 16 letech poprvé překonal světový rekord a na MS 2001 ve Fukuoce vybojoval i premiérové velké zlato.

V roce 2003 vystřídal na pozici nejlepšího plavce planety Australana Iana Thorpea, jenž byl jeho vzorem, a pomyslný trůn držel až na pár výjimek téměř celou dekádu.

Světové maximum překonal osminásobný vítěz ankety o nejlepšího světového plavce roku celkem devětatřicetkrát, v 29 případech v individuální disciplíně.

"Stal jsem se nejlepším plavcem všech dob. I když byly v průběhu mé kariéry nějaké propady, stejně jsem byl schopen zvládnout všechno, co jsem chtěl. Dokázal jsem něco, co nikdo přede mnou," prohlásil trefně po hrách v Londýně, když poprvé oznamoval závodní konec.

Později ovšem přiznal, že se během kariéry potýkal s depresemi a dokonce uvažoval o sebevraždě. Nakonec však svou pozici ještě posílil.

"Život je teď výrazně těžší. Když jsem ještě aktivně plaval, ze všech stran mi lidé říkali, kam mám jít a co mám dělat. Teď se pokouším zvládnout čtyři děti a k tomu se chci starat o sebe a svůj byznys. To všechno je práce na plný úvazek, je těžké to vybalancovat, ale baví mě to," řekl před pár lety vášnivý golfista a manžel bývalé Miss Kalifornie Nicole Johnsonové.

Phelps rovněž provozuje nadaci, která se kromě plavání zaměřuje i na podporu zdravého životního stylu.