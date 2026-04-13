13. 4.
„Lže, je labilní.“ Američané šijí do Procházky, jeho verzi nevěří ani kontroverzní Rus

Aleš Vávra

Svět smíšených bojových umění stále žije víkendovým soubojem mezi Carlosem Ulbergem a Jiřím Procházkou. Český bojovník v titulovém klání polotěžké váhy organizace UFC nevyužil zranění soupeře a prohrál po nečekaném knockoutu. Jeho verzi o soucitu nyní zpochybňují američtí analytici. A nejen oni.

Carlos Ulberg a Jiří Procházka v titulovém klání UFC.Foto: REUTERS
Dvaatřicetiletý český šampion si po utkání v Miami, které skončilo po třech a třičtvrtě minutách sypal popel na hlavu. Vypověděl, že podlehl soucitu k soupeři, který si během úvodních minut nepříjemně poranil koleno, protože na něj následně neútočil tak agresivně.

„Dojel jsem na svůj soucit. Předpokládal jsem, že se zápas ukončí kvůli jeho noze, protože mi přišlo nefér bojovat s takto zraněným soupeřem,“ prohlásil Procházka po utkání na sociálních sítích.

Nový šampion s touto verzí v podstatě souhlasil a přiznal, že by se na Procházkově místě podobně soucitně v žádném případě nezachoval.

„Ne, ne, sem žádný soucit nepatří. Myslím si, že udělal velkou chybu, protože já bych pro něj to samé neudělal. Když jsi v boji o titul, musíš udělat vše, co je potřeba k vítězství,“ uvedl Ulberg.

Ne všichni ale s verzí o soucitu souzní. Procházku poměrně tvrdě zkritizovali třeba známí američtí analytici.

„Analytici nevěří Procházkově výmluvě o slitování po UFC 327,“ napsal do titulku web MMA Junkie, který funguje v rámci zpravodajského deníku USA Today.

Ten popsal, že příběh o tom, jak Procházka nechal Novozélanďana vyváznout ve chvíli, kdy soupeř kulhal na jednu nohu, vytvořil během přenosu komentátor Joe Rogan.

„Nelíbilo se mi, že náš komentátorský tým během přenosu vykřikoval, že má Ulberg zničené koleno. To přece nemohli vědět,“ řekl ve svém pořadu přední analytik Chael Sonnen.

„Myslím, že se trochu nechali unést řečmi o tom, že to vyhrál na jedné noze. Vždyť stál na obou. Přišlo mi to celé trochu zvláštní,“ dodal a pustil se také do Procházky.

„A pak přijde Jirka a říká, že projevil slitování. Možná. Ale mně to spíš přišlo takhle: byl jsi v bitce a dostal jsi ránu na bradu od chlapa, který to umí opravdu dobře. Celý ten komentář mi přišel jako způsob, jak ubrat Carlosovi zásluhy. Tohle byl Carlosův večer a myslím, že mu ten kredit dlužíme,“ vysvětlil Sonnen.

„Celé to vysvětlování o tom, že projevil soucit a soupeř byl na jedné noze, jsem nebral. Tohle jsem neviděl. To jen komentátoři vykřikovali do světa. Já viděl zápas v kleci, kde se dva chlapi snažili jeden druhému ublížit. A Carlos to zvládl jak první,“ dodal.

Podobný názor sdílel i bývalý zkušený bojovník Din Thomas. „Že Jirka projevil slitování? Já jsem od něj nic takového neviděl,“ podotkl.

„Měl před sebou soupeře, který byl omezený pohybem na jednu nohu, a stejně mu dál okopával nohy. Pak ale ztratil pozornost, bezhlavě šel dopředu a schytal ten levý hák,“ sdělil svůj pohled na věc.

Do Procházky si v této souvislosti rýpl i kontroverzní Rus Magomed Ankalajev, bývalý šampion polotěžké váhy, který na českého soupeře neváhá přes sociální sítě útočit při každé příležitosti. „Carlose stále kopal do nohou. Rozhodně mu ho nebylo líto. Lže,“ vzkázal.

Američtí odborníci se pozastavili také nad tím, že má Procházka na kontě už tři neúspěšné pokusy v bitvách o mistrovský pás.

Podle Thomase se v Procházkově kariéře začíná rýsovat určitý vzorec, který vyvolává otázky, zda je Čech skutečně předurčený stanout na absolutním vrcholu.

„Chci to říct s co největším respektem, i když to bude znít hodně tvrdě. Skoro mi připadá, jako by byl v těch velkých momentech labilní,“ poznamenal.

„Ano. Myslím, že velké momenty a boj o titul mistra světa s sebou nesou obrovský tlak. Je to o tom, kdo se lépe vyrovná s enormním tlakem a u Jiřího můžeme mluvit o selhání,“ souhlasil Sonnen.

Podle Ankalajeva už Procházka není kandidátem na titul v UFC. „Byl knokautován potřetí z posledních šesti zápasů. Už ho nezmiňujte v souvislosti s titulem. Stačilo,“ vzkázal Rus.

Majitel nakladatelství Bourdon Ivan Pilip a spisovatel Martin Vopěnka, který se rozhodl prodat své nakladatelství Práh.

Pilipovo nakladatelství Bourdon koupilo Práh dosud vlastněný spisovatelem Vopěnkou

Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství ve společné tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.

Radko Gudas v bitce s Teddym Bluegerem

Nezkrotný Gudas. Jen co se vrátil do sestavy Anaheimu, hned se porval

Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.

