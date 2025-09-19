Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Mistryně republiky Železná letos dvakrát překonala šedesátimetrovou hranici, ale na vrcholu sezony měla k podobnému výkonu daleko. Prvním pokusem zapsala výkon pod 54 metrů a další dva hody byly ještě kratší, takže je úmyslně přešlápla. Ve své kvalifikační skupině neporazila žádnou soupeřku.
"Tohle je hrozná ostuda. Je to taková facka, abych začala ještě víc makat a tohle už nikdy nezažila," řekla České televizi dvaatřicetiletá svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného, který je i jejím manželem.
Druhou českou nadějí byla Sičaková, která rovněž umí házet za 60 metrů. Vicemistryně Evropy do 23 let si vedla ještě hůře. Absolvovala svou nejhorší soutěž v sezoně, nedostala se ani za 52 metrů. Celkově skončila poslední. "Nejhorší na tom je, že ani nejsem schopná objektivně zhodnotit, co se tam stalo. Chtěla bych se omluvit hlavně trenérovi a lidem, co mi fandili. Přísahám, že už se tohle nikdy nestane. Je to ostuda, potupa," soukala ze sebe svěřenkyně Davida Sekeráka.
Domažlický trenér prožíval smutnou kvalifikaci, protože neuspěla ani japonská hvězda z jeho skupiny Kitagučiová, která se i vinou zdravotních problémů v celé sezoně spíše trápila. V červnu sice vyhrála mítink Diamantové ligy v Oslu výkonem 64,63 metru, ale ve finále seriálu v Curychu, které bylo generálkou na MS, skončila s hodem dlouhým 60,72 metru až šestá. Na MS v Tokiu, kde byla nejsledovanější domácí atletkou, se ani nedostala do finále. Tušila to už po skončení skupiny A, v níž byla osmá.
"Myslím, že tohle není postup do finále," odhadovala uplakaná Kitagučiová v mixzóně. Její slova se potvrdila. Ve druhé skupině ji předčilo šest soupeřek, takže byla dvě místa pod čarou.
Kvalifikační limit 62,50 metru zajišťující postup do finále překonalo šest oštěpařek. Nejdelší pokus předvedla Srbka Adriana Vilagošová, která třetím pokusem hodila 66,06 metru.
Mistr světa z let 2022 a 2023 Jakob Ingebrigsten znovu postoupil do finále závodu na 5000 metrů. Hvězdný norský běžec, který na MS kvůli zranění achilovky závodí poprvé v této venkovní sezoně, na rozdíl od patnáctistovky mezi vytrvalci v rozběhu uspěl a obsadil poslední postupovou osmou příčku za 13:42,15.
Lyles jako Bolt
merický sprinter Noah Lyles počtvrté za sebou získal světový titul v běhu na 200 metrů. Vyrovnal tím světového rekordmana Jamajčana Usaina Bolta, který na dvoustovce vládl na světových šampionátech v letech 2009 až 2015. Lyles dnes v Tokiu vyhrál za 19,52 sekundy.
Osmadvacetiletý Lyles po bronzu na stovce v Tokiu potvrdil, že na dvojnásobné trati je ještě silnější. Porazil o šest setin krajana Kennetha Bednareka a už myslí na to, že by chtěl být lepší než legendární Bolt. "Už se nemohu dočkat roku 2027, abych se stal jediným mužem, který vyhraje pět titulů na 200 metrů," prohlásil. Bronz získal Jamajčan Bryan Levell (19,64). Olympijský šampion z Paříže Letsile Tebogo z Botswany se musel smířit se čtvrtým místem, medaile mu unikla o setinu sekundy.
Sprinterský double mezi ženami získala jeho krajanka Melissa Jeffersonová-Woodenová, která po stovce ovládla i dvojnásobnou distanci.
Jeffersonová-Woodenová vyhrála dvoustovku za 21,68 sekundy, což je nejlepší světový čas této sezony, který ji řadí na osmé místo historie. Obě sprinterské distance ovládla na jednom šampionátu naposledy v roce 2013 v Moskvě Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Čtyřiadvacetiletá Jeffersonová-Woodenová prožívá životní sezonu a ve finále nedala soupeřkám šanci. Stříbrná Britka Amy Huntová za ní zaostala o 46 setin sekundy. Bronz získala mistryně světa z Eugene 2022 i Budapešti 2023 Jamajčanka Shericka Jacksonová (22,18).
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži - 200 m (vítr +0,0 m/s): 1. Lyles 19,52, 2. Bednarek (oba USA) 19,58, 3. Levell (Jam.) 19,64, 4. Tebogo (Botsw.) 19,65, 5. Hughes (Brit.) 19,78, 6. Ogando (Dom. rep.) 20,01. 400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,52, 2. Dos Santos (Braz.) 46,84, 3. Samba (Kat.) 47,06, 4. Nathaniel (Nig.) 47,11, 5. Warholm (Nor.) 47,58, 6. Agyekum (Něm.) 47,98. Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,91, 2. Dallavalle (It.) 17,64, 3. Martínez (Kuba) 17,49, 4. Triki (Alž.) 17,25, 5. Scott (Jam.) 17,21, 6. Díaz Hernández (It.) 17,19.
Ženy - 200 m (-0,1 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 21,68, 2. Huntová (Brit.) 22,14, 3. Jacksonová (Jam.) 22,18, 4. Battleová (USA) 22,22, 5. Asherová-Smithová (Brit.) 22,43, 6. Brownová (USA) 22,54. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 51,54, 2. Jonesová (USA) 52,08, 3. Zapletalová (SR) 53,00, 4. Cockrellová (USA) 53,13, 5. Woodruffová (Pan.) 53,34, 6. Van den Broecková (Belg.) 53,70. Sedmiboj (po 4 disciplínách): 1. Hallová (USA) 4154 (100 m př.: 13,05 - výška: 189 - koule: 15,80 - 200 m: 23,50), 2. O'Connorová (Ir.) 3906 (13,44 - 186 - 14,37 - 24,07), 3. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3893 (13,44 - 186 - 13,37 - 23,51), 4. Dokterová (Niz.) 3890, 5. Brooksová (USA) 3828, 6. Thiamová (Belg.) 3818.
Kvalifikace:
Ženy - oštěp: 1. Vilagošová (Srb.) 66,06, …34. Železná 53,43, 36. Sičaková (obě ČR) 51,90 - obě nepostoupily do finále.