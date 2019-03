Kobe Bryant vylosoval Čechy do skupiny s hvězdnými Američany

před 55 minutami

Čeští basketbalisté budou hrát na mistrovství světa v Číně v základní skupině E v Šanghaji s obhájci titulu Spojenými státy americkými, Tureckem a Japonskem. Rozhodl o tom los v Šen-čenu, který provedl legendární Kobe Bryant. Na světovém šampionátu se Češi představí premiérově v samostatné historii a poprvé od účasti Československa v roce 1982. Turnaj se bude hrát od 31. srpna do 16. září.

Z osmi čtyřčlenných skupin dva nejlepší celky postoupí do dalších bojů o postup do play off. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga by v případě posunu do další fáze hráli s úspěšnými celky ze skupiny F, kterou tvoří Řecko, Nový Zéland, Brazílie a Černá Hora. Týmy ze třetích a čtvrtých míst po základní části ale absolvují také zápasy o umístění.

Šampionát se poprvé uskuteční v rozšířené podobě za účasti 32 týmů. Češi si start na turnaji zajistili v předstihu už vloni v září po vítězství v Bosně a Hercegovině. Nakonec obsadil výběr trenéra Ronena Ginzburga v kvalifikační skupině K třetí místo za Francií a Ruskem.

Složení základních skupin mistrovství světa basketbalistů v Číně (31. srpna - 15. září 2019):

Skupina A (Peking): Pobřeží slonoviny, Polsko, Venezuela, Čína.

Skupina B (Wu-chan): Rusko, Argentina, Korea, Nigérie.

Skupina C (Kuang-čou): Španělsko, Írán, Portoriko, Tunisko.

Skupina D (Fo-šan): Angola, Filipíny, Itálie, Srbsko.

Skupina E (Šanghaj): Turecko, ČR, USA, Japonsko.

Skupina F (Nanking): Řecko, Nový Zéland, Brazílie, Černá Hora.

Skupina G (Šen-čen): Dominikánská republika, Německo, Francie, Jordánsko.

Skupina H (Tung-kuan): Kanada, Senegal, Litva, Austrálie.