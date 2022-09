Lidi mají rádi krev, říká o extrémním slalomu český vítěz Světového poháru Heger

Vláda na středečním zasedání schválila prodloužení snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr do konce příštího roku. Potvrdil to ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Snížení spotřební daně zatím platí do konce září.

Podle středečního vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by sněmovna mohla návrh schvalovat ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze v pátek. Původně on i Kupka hovořili o trvalém snížení spotřební daně z nafty, což nakonec kabinet neschválil.

Aktuálně platí dočasné snížení daně do konce září i u benzinu, prodloužení se ho ale týkat nebude. Stanjura ve středu uvedl, že pokud parlament změnu schválí, musela by vyjít ve sbírce zákonů do konce září.

Původně on i Kupka hovořili o trvalém snížení spotřební daně z nafty, což nakonec kabinet neschválil. "Je to dobrý kompromis mezi tím, že by to skončilo, a trvalým řešením," řekl Stanjura. Důvodem podle něj nejsou vysoké ceny, ale srovnání konkurenčního prostředí zejména s Polskem.