Liberec přišel kuriózně o výhru. Měl málo hráčů s českou svazovou příslušností

Liberecká Dukla pod vedením nového trenéra Jakuba Kolouška na úvod extraligy proti loňským vicemistrům ztratila náskok 2:0 na sety, ale rozhodující tie-break vyhrála 15:11.
Dva body do tabulky ale za to kvůli administrativní chybě mít nebude, rozhodla sportovně-technická komise svazu.
"STK ČVS při pravidelné kontrole zápisu o utkání zjistila, že Dukla Liberec nesplnila pravidla Rozpisu extraligy mužů, kdy v zápise o utkání neměla 7 hráčů s českou svazovou příslušností, jak jí nařizují pravidla soutěže," uvedl svaz v tiskové zprávě.
"STK ČVS nemohla rozhodnout jinak než kontumovat utkání ve prospěch hostí z Karlových Varů," doplnil.
Liberec po kontumaci přišel o jeden bod a má skóre 0:3 na sety, 0:75 na body.
Ze třinácti volejbalistů, které Dukla uvedla do zápisu utkání s Karlovarskem, mají českou svazovou příslušnost Šimon Bryknar, Michal Kriško, Martin Mařík, Štěpán Svoboda, Ladislav Toman a Jakub Veselý.
Český nahrávač Lukáš Ticháček, jenž odehrál celý čtvrteční zápas, je registrovaný pod polským svazem. V Polsku v minulosti působil.