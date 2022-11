Lezec Ondra zdolal Zvěřinec, nejtěžší cestu v Česku. Nezastavila ho ani zima

Nejvyšší soud (NS) potvrdil verdikt nad Lukášem Nováčkem, jenž se zapojil do činnosti proruských separatistů na východní Ukrajině. Má si odpykat šest let ve vězení. NS rozhodoval bez veřejného jednání. Výsledek sdělila bez uvedení jména odsouzeného mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Právě plzeňský soud se případem muže z Karlovarska zabýval jako první instance. Uložil Nováčkovi 20 let vězení. Podle Vrchního soudu v Praze se však nepotvrdilo, že se muž přímo zúčastnil bojů.

Nováček v dovolání tvrdil, že jednal ve "skutkovém omylu". Podle dřívějšího vyjádření advokáta nemohl Nováček jako právní laik tušit, že povstalecká území na východě Ukrajiny nejsou republikami s regulérní armádou, a že se tedy dopouští trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, anebo dokonce terorismu.