Bizarní příprava skeletonistky. Běhá za autem v obřím akváriu na kolech

Italská skeletonistka Valentina Margagliová se připravuje netradičně. Sprintuje v prosklené kleci tažené autem, aby ladila start a stabilitu.

Margagliová má zřejmě nejpodivnější přípravu ze všech skeletonistek. Místo klasického sprintu po dráze ji fanoušci na sociálních sítích viděli, jak běží v prosklené kleci, kterou táhne auto.

Konstrukce připomíná obří akvárium na kolečkách, jen místo rybiček v něm je sportovkyně odhodlaná zrychlit starty na maximum.

"Je to zvláštní pocit. Klec jede, vy běžíte a koukáte dopředu na auto, co vás táhne. Hlava si chvíli myslí, že to není reálné," popsala Italka Valentina s úsměvem.

Celý nápad má ale jasný smysl. Klec slouží jako mobilní trenažér rychlosti. Závodnice v ní může simulovat odpor vzduchu a ladit náklon těla i délku kroku. "Chci být na startu co nejstabilnější. Tenhle způsob tréninku je bláznivý, ale funguje," dodává.

Vypadá to sice jako experiment ze sci-fi filmu, ale Margagliová tvrdí, že právě tahle metoda jí dává jistotu.

"Když se pak rozběhnu na ledě, už mě nic nepřekvapí," řekla s klidem, který kontrastuje s podívanou, jakou se člověk jen tak nenabaží.