Legkov se brání doživotnímu vyloučení z olympiád. Je to politické rozhodnutí, zuří

před 53 minutami

Diskvalifikovaný olympijský vítěz v běhu na lyžích Alexandr Legkov se bude bránit u mezinárodní sportovní arbitráže CAS proti doživotnímu vyloučení z olympijských her. Oznámil to právní zástupce Legkova.

Berlín - Alexandra Legkova potrestal Mezinárodní olympijský výbor spolu s krajanem Jevgenijem Bělovem v souvislosti s dopingovou kauzou ruských sportovců při OH 2014 v Soči.

Mezitím se ještě chystá přijmout další opatření Mezinárodní lyžařská federace FIS. "Rozhodnutí MOV se zatím týká jen olympiád. Teď je na FIS, aby ze závěrů MOV vyvodila důsledky i v jiných oblastech, jako je Světový pohár nebo další závody FIS," uvedla federace v prohlášení pro agenturu SID.

FIS si počká, až MOV rozhodne o všech šesti ruských běžcích na lyžích, kteří jsou od loňského prosince předběžně suspendováni. Poté se bude jejich případy zabývat dopingový panel FIS a rozhodne o dalším postupu. Všem hrozí na prahu olympijské zimy dlouholeté tresty, Světový pohár začne 24. listopadu.

Podle německého právníka Christofa Wieschmanna ale MOV při verdiktu ignoroval důkazní materiál i zprávy expertů. "Rozsudek byl jasný ještě před vstupem do soudní síně. Je to politické rozhodnutí," řekl Wieschmann agentuře DPA. "Dotázaní forenzní experti MOV řekli: 'Neexistují žádné důkazy o manipulaci s testy těchto sportovců'. McLaren řekl, že nemá žádné poznatky o individuálních proviněních, a ani předložené dokumenty nic nepřinesly. A co udělá MOC? Řekne: 'Přesto je odsoudíme'," uvedl právník.

MOV oběma závodníkům doživotně zakázal účast na olympijských hrách v jakékoliv roli. Navíc rozhodl o jejich zpětné diskvalifikaci ze všech soutěží v Soči. Legkov tak mimo jiné musí vrátit zlato ze závodu na 50 km a stříbro ze štafety, z níž kvůli jeho startu MOV diskvalifikoval celý ruský tým. Bělov v Soči žádný cenný kov nezískal.