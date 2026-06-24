Legendární sjezdař má oplétačky s policií. Můžou za to drogy

Bývalý vynikající sjezdař Bode Miller skončil na policii po zadržení ve státu Idaho kvůli dvěma drogovým deliktům.
Osmačtyřicetiletý olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa se dopustil přestupku na dálnici a hlídka následně zjistila, že jeho přítel měl ve voze malé množství konopí a dýmku a Miller halucinogenní houby.
Po zaplacení kauce 5000 dolarů je americký bouřlivák na svobodě, ale 29. června se má podle informací médií dostavit k soudu. Vinu popírá.
Podle televizní stanice ABC zadrželi policisté Millera už 6. června ve státě Idaho. Zastavili ho poté, co překročil povolenou rychlost při předjíždění, za což dostal pokutu a zaplatil ji. Další provinění odmítá.
"Plně jsme s policií spolupracovali. Kamarád měl malé množství konopí a dýmku, o čemž jsem neměl ponětí. Doufám, že obvinění z přestupků budou po přezkoumání faktů stažena," napsal americký lyžař na sociálních sítích.
Stát Idaho má jedny z nejpřísnějších zákonů týkajících se drog v USA. Během lyžařské kariéry Miller vybojoval zlato na hrách ve Vancouveru v roce 2010 v superkombinaci, má také tři olympijská stříbra a dva bronzy.
Na MS vyhrál čtyři závody v letech 2003 a 2005. Křišťálové glóby za celkové prvenství ve Světovém poháru získal dva, dílčích vítězství v SP má 33. S vrcholovým lyžováním skončil na podzim roku 2017.
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