Nejbohatší soutěž planety přichází o největší hvězdu. Brady ve 44 letech končí

Hvězdný hráč amerického fotbalu Tom Brady se rozhodl ve 44 letech ukončit kariéru. Během 22 sezon v NFL vyhrál rekordních sedm Super Bowlů.

O jeho kroku informovala televizní stanice ESPN a vzápětí ho potvrdila Bradyho společnost TB12sports.

Naposledy slavný quarterback triumfoval před rokem v dresu Tampy Bay Buccaneers, které dovedl k titulu hned ve své první sezoně v klubu. Trofej Vince Lombardiho předtím získal šestkrát s New England Patriots, což je rekord mezi kluby.

V tomto ligovém ročníku se floridskému týmu nepovedlo na loňský úspěch navázat - minulou neděli vypadl přes skvělý Bradyho výkon ve čtvrtfinále play off po porážce s Los Angeles Rams 27:30.

Hned po zápase se začalo spekulovat o tom, že držitel řady rekordů NFL opustí, i když má s Tampou Bay smlouvu ještě na jednu sezonu.

Mnozí zbystřili už počátkem týdne, kdy Brady v podcastu označil svou kariéru v NFL za uspokojivou. Zároveň prohlásil, že se v rozhodování o budoucnosti bude ohlížet především na svou rodinu, kterou má s brazilskou topmodelkou Gisele Bündchenovou.

"Není to vždycky o tom, co chci já. Je to o tom, co chceme jako rodina. Budu s nimi trávit spoustu času a budeme v budoucnu vymýšlet, co dál," řekl trojnásobný nejužitečnější hráč ligy a pětinásobný držitel ceny MVP v Super Bowlu.

Nejbohatší soutěž planety ztrácí další velkou hvězdu. V týdnu oznámil konec kariéry i dvojnásobný vítěz Super Bowlu Ben Roethlisberger. Devětatřicetiletý quarterback se rozloučil po osmnácti sezonách v Pittsburghu Steelers.