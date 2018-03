Video: Bryan Adams poslal Ledecké zdravici. Je to jasné, miluje mě, rozplývala se česká hvězda

před 1 hodinou

Ester Ledecká obdržela po životní sezoně video gratulaci od zpěváka Bryana Adamse.

Praha - Dvojnásobné olympijské vítězce Ester Ledecké prostřednictvím videovzkazu pogratuloval kanadský zpěvák Bryan Adams, který je její platonickou láskou. Šampionka na lyžích i na snowboardu si blahopřání vyslechla jako překvapení na dnešní tiskové konferenci v Praze a byla z toho nadšená. Považuje to za další důkaz Adamsovy náklonnosti.

Když viděla vzkaz na velké obrazovce, hned se dožadovala, aby ho mohla dostat. "Budu se na to dívat pořád a pořád. Je to jasný důkaz, že mě miluje, teď už to ví všichni," řekla s úsměvem.

S osmapadesátiletým kanadským zpěvákem se kdysi setkala a on jí podepsal její růžovou kytaru. Napsal na ni vzkaz "S láskou, Bryan Adams". Ledecká je přesvědčena, že jejich duše jsou navěky spřízněné.

Na kytaru s věnováním ale raději moc nehraje. "Bojím se, aby se nějak neotřel ten podpis. Teď plánuju, že to nechám přelakovat, aby se to zakonzervovalo a bylo to tam navždy," vyprávěla.

I na další setkání s Adamsem podle ní dojde. "Teď je na turné, připravuje další, bude to podle jeho programu, jak bude mít čas. My si k sobě vždycky cestu najdeme, takhle bych to shrnula," dodala dvaadvacetiletá Ledecká.