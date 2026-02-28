Ledecké těsně unikly stupně vítězů. V super-G skončila čtvrtá

Ester Ledecká skončila čtvrtá v superobřím slalomu Světového poháru v Soldeu a zaznamenala druhý nejlepší výsledek v sezoně. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila na vítěznou Němku Emmu Aicherovou 1,14 sekundy, od stupňů vítězů ji dělilo 16 setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková závod nedokončila.
Sjezd mužů v Garmisch-Partenkirchenu ovládl Švýcar Marco Odermatt a s 54 výhrami ve Světovém poháru se posunul na třetí místo historického pořadí.
Na sjezdovce Kandahar v prvním závodě po olympijských hrách zvítězil s náskokem čtyř setin sekundy před krajanem Alexisem Monneym. Třetí byl další švýcarský reprezentant Stefan Rogentin se ztrátou 98 setin.
Odermatt se na třetí příčce historického pořadí dotáhl na Hermanna Maiera. Na druhém místě je s 67 výhrami jiný Rakušan Marcel Hirscher, v čele je Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy. Absolutní rekordmankou je Američanka Mikaela Shiffrinová se 108 výhrami.
Třicetiletá Ledecká vylepšila v prvním super-G po olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo výsledek z pátečního sjezdu, v němž byla v Soldeu desátá. Jejím maximem v této sezoně je třetí místo z lednového super-G v Tarvisiu.
Ledecká dnes vyrazila na trať s číslem 13 a po celou jízdu se držela v boji o stupně vítězů. Nakonec dojela čtvrtá za Aicherovou, Novozélanďankou Alice Robinsonovou a Švýcarkou Corinne Suterovou. Od vítězky pátečního sjezdu Suterové ji dělilo 16 setin. Norka Kajsa Vickhoffová Lieová startující hned po Ledecké ztratila na českou závodnici tři setiny.
Rodačka z Prahy skončila počtvrté v této sezoně Světového poháru v super-G v elitní desítce. Nepovedlo se jí to jen v úvodním podniku ve Svatém Mořici, kde byla šestnáctá. Na olympijských hrách v Itálii kvůli pádu závod nedokončila.
Dvaadvacetiletá Aicherová potvrdila formu z posledních týdnů, kdy získala olympijské stříbro ve sjezdu a týmové kombinaci. Zaznamenala páté vítězství ve Světovém poháru a třetí v sezoně. Triumfovala také v prosincovém sjezdu ve Svatém Mořici a lednovém super-G v Tarvisiu. V super-G uspěla potřetí.
Nedařilo se naopak letošní olympijské šampionce Italce Federice Brignoneové. Pětatřicetiletá rodačka z Milána nabrala po chybě ve třetím sektoru ztrátu a skončila patnáctá. Na Aicherovou ztratila 2,17 sekundy.
Superobří slalom se dnes v andorském středisku jel jako náhrada za zrušený lednový závod v Zauchensee. Program v Soldeu vyvrcholí v neděli dalším super-G.
SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):
Ženy - super-G: 1. Aicherová (Něm.) 1:26,72, 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,88, 3. Suterová (Švýc.) -0,98, 4. Ledecká (ČR) -1,14, 5. Lieová (Nor.) -1,17, 6. Goggiaová (It.) -1,32, ...Nováková (ČR) nedokončila.
Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 320, 2. Robinsonová 300, 3. Aicherová 224, 4. Vonnová (USA) 190, 5. Miradoliová (Fr.) 181, 6. Ledecká 180.
Průběžné pořadí SP (po 26 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 834, 4. Goggiaová 686, 5. Robinsonová 633, 6. Moltzanová (USA) 614, ...19. Ledecká 310, 113. Dubovská (ČR) 10.
SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):
Muži - sjezd: 1. Odermatt 1:47,57, 2. Monney -0,04, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,98, 4. Kriechmayr (Rak.) a Franzoni (It.) oba -1,20, 6. Von Allmen (Švýc.) -1,47.
Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Odermatt 610, 2. Von Allmen 435, 3. Paris 325, 4. Franzoni 274, 5. Schieder (všichni It.) 251, 6. Kriechmayr 222, ....54. Zabystřan (ČR) 5.
Průběžné pořadí SP (po 29 z 38 závodů): 1. Odermatt 1485, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath (Nor.) 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Von Allmen 664, 6. Kristoffersen (Nor.) 655, ...34. Zabystřan 168.
ŽIVĚMířili jsme na íránského prezidenta i na ajatolláha Chameneího, zní z Izraele. Trefili dívčí školu, hlásí Írán
Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
Souček na prodej? West Ham trápí obří ztráta, zbaví se dalších hráčů
West Ham United oznámil, že bude muset v létě prodávat hráče, i když se mu povede zachránit v anglické fotbalové lize.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.