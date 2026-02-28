Přeskočit na obsah
Sport

Ledecké těsně unikly stupně vítězů. V super-G skončila čtvrtá

ČTK

Ester Ledecká skončila čtvrtá v superobřím slalomu Světového poháru v Soldeu a zaznamenala druhý nejlepší výsledek v sezoně. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila na vítěznou Němku Emmu Aicherovou 1,14 sekundy, od stupňů vítězů ji dělilo 16 setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková závod nedokončila.

Ester Ledecká v závodě SP v super-G v Soldeu
Ester Ledecká v závodě SP v super-G v SoldeuFoto: CTK
Sjezd mužů v Garmisch-Partenkirchenu ovládl Švýcar Marco Odermatt a s 54 výhrami ve Světovém poháru se posunul na třetí místo historického pořadí.

Na sjezdovce Kandahar v prvním závodě po olympijských hrách zvítězil s náskokem čtyř setin sekundy před krajanem Alexisem Monneym. Třetí byl další švýcarský reprezentant Stefan Rogentin se ztrátou 98 setin.

Odermatt se na třetí příčce historického pořadí dotáhl na Hermanna Maiera. Na druhém místě je s 67 výhrami jiný Rakušan Marcel Hirscher, v čele je Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy. Absolutní rekordmankou je Američanka Mikaela Shiffrinová se 108 výhrami.

Třicetiletá Ledecká vylepšila v prvním super-G po olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo výsledek z pátečního sjezdu, v němž byla v Soldeu desátá. Jejím maximem v této sezoně je třetí místo z lednového super-G v Tarvisiu.

Ledecká dnes vyrazila na trať s číslem 13 a po celou jízdu se držela v boji o stupně vítězů. Nakonec dojela čtvrtá za Aicherovou, Novozélanďankou Alice Robinsonovou a Švýcarkou Corinne Suterovou. Od vítězky pátečního sjezdu Suterové ji dělilo 16 setin. Norka Kajsa Vickhoffová Lieová startující hned po Ledecké ztratila na českou závodnici tři setiny.

Rodačka z Prahy skončila počtvrté v této sezoně Světového poháru v super-G v elitní desítce. Nepovedlo se jí to jen v úvodním podniku ve Svatém Mořici, kde byla šestnáctá. Na olympijských hrách v Itálii kvůli pádu závod nedokončila.

Dvaadvacetiletá Aicherová potvrdila formu z posledních týdnů, kdy získala olympijské stříbro ve sjezdu a týmové kombinaci. Zaznamenala páté vítězství ve Světovém poháru a třetí v sezoně. Triumfovala také v prosincovém sjezdu ve Svatém Mořici a lednovém super-G v Tarvisiu. V super-G uspěla potřetí.

Nedařilo se naopak letošní olympijské šampionce Italce Federice Brignoneové. Pětatřicetiletá rodačka z Milána nabrala po chybě ve třetím sektoru ztrátu a skončila patnáctá. Na Aicherovou ztratila 2,17 sekundy.

Superobří slalom se dnes v andorském středisku jel jako náhrada za zrušený lednový závod v Zauchensee. Program v Soldeu vyvrcholí v neděli dalším super-G.

SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):

Ženy - super-G: 1. Aicherová (Něm.) 1:26,72, 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,88, 3. Suterová (Švýc.) -0,98, 4. Ledecká (ČR) -1,14, 5. Lieová (Nor.) -1,17, 6. Goggiaová (It.) -1,32, ...Nováková (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 320, 2. Robinsonová 300, 3. Aicherová 224, 4. Vonnová (USA) 190, 5. Miradoliová (Fr.) 181, 6. Ledecká 180.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 834, 4. Goggiaová 686, 5. Robinsonová 633, 6. Moltzanová (USA) 614, ...19. Ledecká 310, 113. Dubovská (ČR) 10.

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Muži - sjezd: 1. Odermatt 1:47,57, 2. Monney -0,04, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,98, 4. Kriechmayr (Rak.) a Franzoni (It.) oba -1,20, 6. Von Allmen (Švýc.) -1,47.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Odermatt 610, 2. Von Allmen 435, 3. Paris 325, 4. Franzoni 274, 5. Schieder (všichni It.) 251, 6. Kriechmayr 222, ....54. Zabystřan (ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 38 závodů): 1. Odermatt 1485, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath (Nor.) 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Von Allmen 664, 6. Kristoffersen (Nor.) 655, ...34. Zabystřan 168.

