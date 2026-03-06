Ledecká ztratila na vítězku sjezdu jen 81 setin, přesto byla až čtrnáctá

Ester Ledecká skončila čtrnáctá ve sjezdu SP ve Val di Fassa. Zvítězila Italka Laura Pirovanová o setinu sekundy před Němkou Emmou Aicherovou.
Třicetiletá Ledecká skončila v této sezoně ve sjezdu mimo první desítku počtvrté. Nenavázala na týden staré desáté místo ze Soldeu ani na pátý čas ze čtvrtečního tréninku.
Na vítěznou Pirovanovou ztratila 81 setin sekundy, od stupňů vítězů ji dělilo 52 setin. Jejím maximem v disciplíně zůstává v této sezoně šesté místo z prosincového závodu ve Val d'Isere.
Ledecká, která vyjela na svah s číslem 18, přitom zahájila jízdu nadějně. V prvním sektoru měla druhý nejrychlejší čas, postupně ale nabírala manko. Největší ztrátu zaznamenala ve třetí a čtvrté části tratě a dojela na průběžném jedenáctém místě. Později se před ni dostaly ještě Švýcarka Corinne Suterová, Rakušanka Ariane Rädlerová a Američanka Allison Mollinová.
Ledecká skončila ve Světovém poháru mimo první desítku po téměř dvou měsících. Naposledy se mezi nejlepší nevešla v polovině ledna ve sjezdu v Tarvisiu, kde byla šestnáctá.
Osmadvacetiletá Pirovanová vybojovala první triumf i stupně vítězů ve Světovém poháru. Dosud byla ve sjezdech nejlépe čtyřikrát čtvrtá, naposledy v lednu v rakouském Zauchensee.
Nesesadila ji ani vítězka super-G z minulého týdne v Soldeu Aicherová, kterou dělila od Pirovanové setina sekundy. Třetí Johnsonová, která v únoru vyhrála olympijský sjezd v Cortině d'Ampezzo, zaostala za vítěznou Italkou o 29 setin.
Světový pohár ve Val di Fassa pokračuje v sobotu druhým sjezdem. V neděli je na programu superobří slalom.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):
Ženy - sjezd: 1. Pirovanová (It.) 1:21,40, 2. Aicherová (Něm.) -0,01, 3. Johnsonová (USA) -0,29, 4. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,32, 5. Hütterová -0,34, 6. Rädlerová (obě Rak.) -0,36, ...14. Ledecká -0,81, 50. Nováková (obě ČR) -3,28.
Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Vonnová (USA) 400, 2. Aicherová 386, 3. Pirovanová 336, 4. Weidleová-Winkelmannová 306, 5. Johnsonová 283, 6. Hütterová 264, ...16. Ledecká 148.
Průběžné pořadí SP (po 28 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Aicherová 994, 3. Rastová (Švýc.) 963, 4. Goggiaová (It.) 800, 5. Robinsonová (N. Zél.) 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...17. Ledecká 368, 114. Dubovská (ČR) 10.
