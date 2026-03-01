Ledecká září v super-G. Celkově je ve Světovém poháru už čtvrtá

Lyžařka Ester Ledecká obsadila ve druhém superobřím slalomu na Světovém poháru v Soldeu šestou příčku. Trojnásobná olympijská vítězka dnes v Andoře zaostala o 78 setin sekundy za vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková si 42. místem vylepšila maximum ve Světovém poháru.
Olympijská šampionka z Pchjongčchangu 2018 Ledecká uzavřela dalším povedeným závodem první zastávku SP po nevydařených olympijských hrách v Itálii.
O druhé stupně vítězů v této sezoně ji připravila ztráta více než osmi desetin sekundy v technické pasáži, jinak jela na úrovni nejrychlejší Goggiaové. Šesté místo je pro třicetiletou českou hvězdu zimních sportů v aktuálním ročníku SP osmým umístěním v nejlepší desítce.
S výhodným startovním číslem 22, které si vysloužila zejména čtrnáctým místem na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo, vyrazila na trať Nováková. Na rozdíl od soboty závod dokončila, ale v jednu chvíli měla velké problémy a se ztrátou 3,37 sekundy se zařadila na dvacáté místo.
Na první body v kariéře ve Světovém poháru nedosáhla, předstihlo ji dalších 22 lyžařek. Čtyřiadvacetiletá Češka si ale o jedno místo vylepšila nejlepší výsledek v seriálu, který před tím zaznamenala v pátečním sjezdu v Soldeu.
Vedení v hodnocení superobřího slalomu si upevnila Goggiaová. Třiatřicetiletá Italka si připsala v této disciplíně druhé vítězství v aktuální sezoně SP.
Nechala o 24 setin za sebou vítězku sobotního super-G Emmu Aicherovou z Německa. Třetí příčku obsadila Norka Kajsa Vickhoffová Lieová, která za vítězkou zaostala o 31 setin.
Goggiaová v hodnocení super-G navýšila náskok před největší konkurentkou Alice Robinsonovou z Nového Zélandu, která dnes byla sedmá, na 84 bodů.
Ledecká si v průběžném pořadí své silnější lyžařské disciplíny polepšila o dvě pozice na čtvrtou příčku. Předstihla dnes devátou Francouzku Romane Miradoliovou z Francie a těžce zraněnou Američanku Lindsey Vonnovou.
SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):
Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:25,95, 2. Aicherová (Něm.) -0,24, 3. Lieová (Nor.) -0,31, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,60, 5. Pirovanová (It.) -0,77, 6. Ledecká -0,78, ...42. Nováková (obě ČR) -3,37.
Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Goggiaová 420, 2. Robinsonová (N. Zél.) 336, 3. Aicherová 304, 4. Ledecká 220, 5. Miradoliová (Fr.) 210, 6. Lieová 209.
Průběžné pořadí SP (po 27 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 914, 4. Goggiaová 786, 5. Robinsonová 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...18. Ledecká 350, 114. Dubovská (ČR) 10.
Maděrové druhý závod v Polsku nevyšel, vypadla už v kvalifikaci
Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku dnes v kvalifikaci obsadila 19. místo a nenaváže na druhou příčku ze sobotního úvodního závodu.