Ledecká vedla poslední sjezd sezony, ve finále SP bere nakonec další skvělý výsledek

Česká lyžařka Ester Ledecká vedla závěrečný sjezd sezony v norském Kvitfjellu, ve finále Světového poháru nakonec skončila devátá a zapsala další umístění v top 10. Vyhrála Italka Laura Pirovanová, jež tak získala poprvé malý glóbus za celkové vítězství v hodnocení disciplíny.
Ledecká se na olympijskou sjezdovku z her v Lillehammeru 1994 vydala jako čtvrtá a po své jízdě jasně vedla.
Čas do té doby první Italky Eleny Curtoniové překonala o celou vteřinu a třicet setin.
Přes Ledeckou se však poté dostalo osm sjezdařek, na vítěznou Pirovanovou ztratila Češka 81 setin.
V celkovém hodnocení disciplíny obsadila Ledecká čtrnáctou pozici a o jednu příčku si polepšila oproti minulé sezoně. Jejím maximem je druhé místo z roku 2020.
Osmadvacetiletá Pirovanová dnes porazila o 15 setin olympijskou šampionku z Cortiny d'Ampezzo Breezy Johnsonovou z USA.
Třetí skončila Němka Kira Weidleová-Winkelmannová, která za vítězkou zaostala o další desetinu.
Na sjezdařském trůnu Pirovanová vystřídala krajanku Federicu Brignoneovou, která v této sezoně po těžkém zranění nohy ze závěru minulého ročníku prakticky nezávodila.
Vrátila se až těsně před domácími olympijskými hrami a po zisku dvou zlatých medailí za super-G a obří slalom sezonu zase ukončila.
Všestranná Němka Emma Aicherová, jež na dálku bojuje i o celkové prvenství v SP v Mikaelou Shiffrinovou, obsadila dnes páté místo a Pirovanovou z čela sjezdu sesadit nedokázala.
V konečném účtování za Italkou zaostala o 83 bodů. V průběžném hodnocení celého seriálu snížila před posledními třemi závody náskok hvězdné Američanky Shiffrinové, která ve sjezdu nestartovala, na 95 bodů.
Závěrečný mužský sjezd vyhrál v Kvitfjellu Ital Dominik Paris. Olympijského šampiona Franja von Allmena ze Švýcarska zdolal o 19 setin a připsal si dvacátý sjezdařský triumf v kariéře.
Už jistý vítěz disciplíny i celkového hodnocení Švýcar Marco Odermatt skončil dnes sedmý.
Šestatřicetiletý Paris si ve finále, do něhož se kvalifikovalo 25 nejlepších sjezdařů sezony, připsal na své oblíbené trati Olympiabakken celkově 25. triumf kariéry a v konečném pořadí sjezdu se posunul na třetí místo za Odermatta a Von Allmena. Z pódia odsunul dnes třetího Rakušana Vincenta Kriechmayra.
Osmadvacetiletý Odermatt, jenž po závodě převzal potřetí v řadě malý křišťálový glóbus za sjezd, zaznamenal sedmým místem nejhorší výsledek v sezoně.
Předtím čtyři sjezdařské závody vyhrál, v dalších třech byl na stupních vítězů a jednou byl mimo stupně vítězů čtvrtý.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - sjezd:
Muži: 1. Paris (It.) 1:45,37, 2. Von Allmen (Švýc.) -0,19, 3. Kriechmayr (Rak.) -0,60, 4. Monney (Švýc.) -0,66, 5. Hrobat (Slovin.) -0,86, 6. Rogentin (Švýc.) -0,89.
Konečné pořadí sjezdu (po 9 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 706, 2. Von Allmen 515, 3. Paris 441, 4. Kriechmayr 382, 5. Franzoni 378, 6. Schieder (oba It.) 277, ....56. Zabystřan (ČR) 5.
Průběžné pořadí SP (po 33 z 36 závodů): 1. Odermatt 1626, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 958, 3. McGrath 844, 4. Kristoffersen (oba Nor.) 771, 5. Meillard (Švýc.) 763, 6. Von Allmen 744, ...43. Zabystřan 168.
Ženy: 1. Pirovanová (It.) 1:30,85, 2. Johnsonová (USA) -0,15, 3. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,25, 4. Rädlerová (Rak.) -0,29, 5. Aicherová (Něm.) -0,37, 6. C. Suterová (Švýc.) -0,48, ...9. Ledecká (ČR) -0,81.
Konečné pořadí sjezdu (po 9 závodech): 1. Pirovanová 536, 2. Aicherová 453, 3. Johnsonová 413, 4. Weidleová-Winkelmannová 411, 5. Vonnová (USA) 400, 6. Hütterová (Rak.) 376, , ...14. Ledecká 209.
Průběžné pořadí SP (po 34 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1286, 2. Aicherová 1191, 3. Rastová (Švýc.) 989, 4. Goggiaová (It.) 882, 5. Robinsonová (N. Zél.) 779, 6. Moltzanová (USA) 739, ...17. Ledecká 453, 93. Dubovská (ČR) 34.
