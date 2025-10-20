Ostatní sporty

Ledecká si pobrečela, pak zvolila snowboard. Ve sjezdu doufá už jen v pomoc počasí

před 18 minutami
Ester Ledecká plánuje na únorových olympijských hrách v Itálii usilovat o třetí zlatou medaili na snowboardu.
Ester Ledecká na snowboardu
Ester Ledecká na snowboardu | Foto: Reuters

Třicetiletá česká reprezentantka disciplínu aktuálně preferuje při termínové kolizi před sjezdem, ve kterém na letošním mistrovství světa v Saalbachu získala bronzovou medaili. 

"Párkrát jsem si kvůli tomu brekla, ale udělali jsme maximum, co šlo," potvrdila Ledecká, že se startu ve sjezdu vzdala jen nerada. Oba závody se termínově kryjí, na programu jsou v neděli 8. února.

O změnu programu usiloval Český olympijský výbor, Ledeckou podpořil i šéf Mezinárodní lyžařské federace Johan Eliasch. Pořadatelé vrcholné akce sezony ale ponechali v platnosti původní plán.

"Chápu, že není jednoduché zkoordinovat program olympijských her, ale věřila jsem, že by se to mohlo podařit. Jsem jediný sportovec, který se dokázal potřetí na akci kvalifikovat ve dvou sportech, takže jsem doufala, že to vezmou v potaz," posteskla si, že se nepodařilo přimět organizátory ke změně programu.

Aktuálně se tak rozhodla, že pro svůj první start na italské olympiádě dá přednost snowboard.

Zároveň ale věří, že by jí mohla pomoct nepřízeň počasí, kvůli které by se mohl lyžařský program změnit. "Jak moc tomu věřím? Tonoucí se stébla chytá," prohlásila.

Ledecká vyhrála olympijské zlato na snowboardu v letech 2018 a 2022, na lyžích ovládla super-G 2018. Ve sjezdu vyhrála dva závody Světového poháru a letos získala stříbro na MS.

Obecně se ale chce česká hvězda v nadcházející sezoně věnovat zejména sjezdovému lyžování, které bude mít stejně jako v minulém ročníku prioritu. Zároveň se představí i ve vybraných snowboardových závodech.

 
