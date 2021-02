Ledecká věří, že teď už to na medaili vyjde. Budu bojovat, slíbila. A ještě se opálí

Po dvou čtvrtých místech v superobřím slalomu a sjezdu zkusí Ester Ledecká v Cortině d'Ampezzo ohrozit favoritky v kombinaci. Česká lyžařka má dnes před sebou poslední závod mistrovství světa, poslední šanci na vytouženou medaili.

Sjezdařky měly kombinací šampionát v pondělí 8. ledna zahájit, ale kvůli přívalu nového sněhu byl závod o týden posunut na původně volný den. A nevlídné počasí nakonec přesunulo také středeční závod všestrannosti mužů.

"Pokusím se zajet to nejlepší, co ve mně bude. To můžu slíbit," řekla Ledecká po sjezdu ke svým ambicí v kombinaci. Do úvodního super-G pojede mezi prvními na dobré trati.

"Budeme mít nižší start, což nevím, jestli je pro sjezdařky dobře, ale nějak se s tím popereme. Má být hezky, opálíme se," podotkla s úsměvem olympijská vítězka.

Slalom v přípravě Ledecká tak často netrénuje. Krátce před šampionátem mu věnovala dva dny. "Měla energii, líbila se mi, ale neměli jsme porovnání," přemítal kouč Tomáš Bank.

Česká lyžařka by tak mohla být takovým černým koněm závodu. Ženy jely kombinaci naposledy před rokem. Ledecká ve Světovém poháru v Crans Montaně skončila třetí.

Nutno ovšem dodat, že na startu tehdy chyběly Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová, které tentokrát pojedou. Slovenka je navíc extra motivovaná, protože jí jde o velký křišťálový glóbus. Na světový hattrick zaútočí Wendy Holdenerová ze Švýcarska. Ledecká byla předloni na MS patnáctá.

"Budu bojovat, mám slalom ráda. Asi ho neumím až tak dobře, ale strašně se těším. Doufám, že pondělí bude fajn," přála si Ledecká.

Pražská rodačka využije nízkého startovního čísla, na trať super-G vyjede s číslem 5. První disciplína kombinace je na program v 9:45 ráno, slalom rozejdou lyžařky ve 14:10. Závod bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.