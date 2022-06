Skvělá Ledecká září i ve vlnách. Při prvním startu na surfu hned skončila v top 10

Kybernetický útok na sítě Ředitelství silnic a dálnic byla podle IT expertů sofistikovaná a připravovaná akce, která měla za cíl zlikvidovat některá vybraná data či systémy. Obnova napadených systémů může být komplikovaná i velmi zdlouhavá, uvedli IT odborníci. Podle nich by veřejné instituce měly co nejrychleji posílit svou kybernetickou bezpečnost.

Kybernetickému útoku čelilo ředitelství 17. května. Od té doby jsou nefunkční stránky dopravniinfo.cz, které informují o aktuální situaci v provozu. Organizace se také potýká s problémy při fungování vnitřních systémů, například v účetnictví nebo zakázkách. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v minulých dnech oznámil, že počítačové systém Ředitelství silnic a dálnic napadl ransomware, čímž označuje vyděračský program, který zašifruje data a za jejich odblokování požaduje výkupné.