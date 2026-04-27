Ledecká překvapivě mění lyžařský tým. Trenér se bude věnovat nadějnému vnukovi

V týmu Ester Ledecké skončili lyžařští trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank.
Trojnásobná olympijská vítězka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Jméno nového trenéra oznámí před začátkem další sezony.
Gamper vedl Ledeckou od roku 2020, Bank působil v jejím týmu od sezony 2016/17.
"Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se svému vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař,“ prozradila česká hvězda.
„Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní," doplnila.
Jednatřicetiletá Ledecká obsadila v uplynulém ročníku SP v alpském lyžování 17. místo, v disciplíně super-G byla pátá. Jedenáctkrát skončila v závodech v první desítce.
Na únorových olympijských hrách v Itálii ale vyšla v super-G i v paralelním obřím slalomu na snowboardu medailově naprázdno.
