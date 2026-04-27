27. 4. Jaroslav
Ledecká překvapivě mění lyžařský tým. Trenér se bude věnovat nadějnému vnukovi

Sport,ČTK

V týmu Ester Ledecké skončili lyžařští trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank.

Ester Ledecká po pádu v super-G na ZOH 2026Foto: REUTERS
Trojnásobná olympijská vítězka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Jméno nového trenéra oznámí před začátkem další sezony.

Gamper vedl Ledeckou od roku 2020, Bank působil v jejím týmu od sezony 2016/17.

"Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se svému vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař,“ prozradila česká hvězda.

„Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní," doplnila.

Jednatřicetiletá Ledecká obsadila v uplynulém ročníku SP v alpském lyžování 17. místo, v disciplíně super-G byla pátá. Jedenáctkrát skončila v závodech v první desítce.

Na únorových olympijských hrách v Itálii ale vyšla v super-G i v paralelním obřím slalomu na snowboardu medailově naprázdno.

Chytré hodinky a další bonus polepšeným hříšníkům. Šéf VZP láká na štědré dary

Choroba, která nevznikne, nestojí žádné peníze. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov proto přichází s odvážným návrhem: Lidem, kterým se ve spolupráci s lékaři podaří zhubnout a snížit hladinu cukru v krvi, by měla pojišťovna vyplatit až osm tisíc korun. Díky tomu, že se u nich nerozvine cukrovka či jiné chronické onemocnění, totiž pojišťovna uspoří miliony.

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat, uvedla Schillerová

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na síti X. Vláda podle ní rozhodla dnes o věci jednomyslně. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy od května vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Vláda také upraví systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu.

Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu

Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.

„Kupte si letenky hned, bude hůř.“ Španělský ministr varuje před zdražováním letů

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom v pondělí deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě.

