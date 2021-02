Ledecká se medaile nedočká, v kombinaci byla osmá. Životní výsledek zajel Zabystřan

Lyžařka Ester Ledecká obsadila osmou pozici v kombinaci na mistrovství světa a po dvou čtvrtých místech v rychlostních závodech se i při svém závěrečném třetím startu v Cortině vešla do elitní desítky. Mezi muži si pro životní výsledek dojel Jan Zabystřan, který skončil devátý.

Pětadvacetiletá Ledecká zajela čtvrtý nejrychlejší čas v úvodním superobřím slalomu a ve své slabší disciplíně slalomu podle očekávání na nejlepší technické závodnice ztratila. "Osmá příčka je výborná, ale jízda ve slalomu byla úplně šílená," řekla. Na náročné zledovatělé trati byla místy na hraně vyřazení, ale na rozdíl od favoritek Federicy Brignoneové z Itálie či obhájkyně titulu Wendy Holdenerové ze Švýcarska do cíle dojela. "Na takovém ledu jsem nikdy nestála. Bylo těžký se s tím popasovat, byl to spíš boj o přežití," uvedla Ledecká.

Shiffrinová zahájila útok na titul třetím místem v super-G a ve slalomu potvrdila svou extratřídu. Druhá skončila stejně jako před dvěma lety v Aare Slovenka Petra Vlhová, která na americkou rivalku ztratila 86 setin sekundy. Bronz brala s odstupem dalších tří setin olympijská vítězka Michelle Gisinová ze Švýcarska.

Ledecká za Shiffrinovou zaostala o 4,12 sekundy a po čtvrtých místech ve sjezdu a super-G odjede z Cortiny s nejlepšími výsledky na MS ze všech disciplín, v nichž startovala. V kombinaci na světovém šampionátu byla dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu dosud nejlépe před dvěma lety patnáctá.

Česká reprezentantka byla jednou z pouze šestnácti lyžařek, jež na extrémně ledové trati dojely do cíle slalomu. Čtrnáct závodnic vypadlo. "Z toho samozřejmě radost nemám, já bych byla radši, kdyby dojely všechny a byla to větší užívačka. Tohle bylo takové zvláštní," řekla Ledecká. "Možná, kdybych měla puk, že bych měla lepší tah na bránu, ale takhle tam bylo těch obránců strašně moc, motali se mi pod nohy. Přišlo mi, že jsem nebyla schopná ty nohy tak zatížit. Možná kdybych měla brusle, bylo by to jednodušší," smála se vnučka někdejšího hokejového útočníka Jana Klapáče.

Jako první se nečekaně loučila nejrychlejší žena z kombinačního super-G a úřadující vítězka Světového poháru Brignoneová, pro niž útok na medaili skončil hned za třetí brankou. Téměř ve stejném místě vypadla také Holdenerová.

Shiffrinová porazila ve slalomové části Vlhovou o půl sekundy a ideálně se naladila na blížící se souboje se Slovenkou v technických disciplínách na MS. Ziskem šestého světového zlata se pětadvacetiletá Američanka dotáhla v historických tabulkách mezi ženami na čtvrté místo. Více titulů získaly jen Francouzka Marielle Goitschelová, Švédka Anja Pärsonová (obě 7) a Němka Christl Cranzová (12). Zároveň překonala pět zlatých Teda Ligetyho a je sama americkou rekordmankou.

"Jsem nadšená, že jsem se rozhodla na tomhle šampionátu v kombinaci statovat. Byl to překrásný den a skvělá trať v obou disciplínách," řekla Shiffrinová. "Bylo to fér pro všechny, ale je na tom potřeba jezdit perfektně," doplnila.

Poprvé v desítce

Pro zlato si mezi muži dojel Marco Schwarz a Rakousko díky němu na šampionátu ovládlo i třetí mužský závod.

Třiadvacetiletý Zabystřan byl po úvodním superobřím slalomu dvacátý, ale díky desátému času ve slalomu se poprvé v kariéře dostal do nejlepší desítky. Dosavadním maximem českého reprezentanta v individuálních závodech bylo 15. místo v kombinaci z předloňského MS v Aare, ve Světovém poháru je jeho nejlepším výsledkem 19. příčka.

"Jsem strašně rád za ten výsledek. Ve slalomu jsem se cítil naprosto šíleně, ale tak se museli cítit úplně všichni. Byl to takový led, jak to napreparovali, takže to byl zvláštní pocit, ale přijel jsem do cíle a viděl sedmičku. Potom mě ještě dva lidi předjeli, ale určitě strašná spokojenost," řekl Zabystřan.

Schwarz, na kterého Zabystřan ztratil 3,83 sekundy, zvítězil o čtyři setiny před obhájcem titulu Alexisem Pinturaultem z Francie. Bronz získal Loic Meillard ze Švýcarska, čtvrtou příčku obsadil nečekaný vítěz dopoledního superobřího slalomu Kanaďan James Crawford.

"Byla to hodně náročná trať. Byla hodně namrzlá, ale jelo se mi na ní dobře. Musel jsem hodně riskovat, abych Pinturaulta předstihl," uvedl pětadvacetiletý Schwarz, jenž získal první zlato v kariéře. Předloni na mistrovství světa obsadil třetí místo ve slalomu a v kombinaci.

Vincent Kriechmayr, který na šampionátu vyhrál oba předchozí závody ve sjezdu a v superobřím slalomu, byl po úvodní části třetí, ale slalom nedokončil. Rakouský reprezentant se stejně jako další specialisté na rychlostní disciplíny nedokázal vyrovnat s technicky náročnou tratí a ledovým povrchem.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo - kombinace, ženy: 1. Shiffrinová (USA) 2:07,22 (super-G 1:22,17+slalom 45,05), 2. Vlhová (SR) -0,86 (1:22,51+45,57), 3. Gisinová (Švýc.) -0,89 (1:22,37+45,74), 4. Curtoniová (It.) -2,35 (1:22,12+47,45), 5. Siebenhoferová (Rak.) -2,81 (1:23,18+46,85), 6. Bassinová (It.) -3,54 (1:23,01+47,75), 7. Gaucheová (Fr.) -3,64 (1:23,29+47,57), 8. Ledecká (ČR) -4,12 (1:22,27+49,07), 9. Mowinckelová (Nor.) -4,93 (1:22,58+49,57), 10. Ferková (Slovin.) -5,04 (1:22,78+49,48).