Přeskočit na obsah
Benative
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Ledecká mířila na stupně vítězů, přišla o ně chybičkou těsně před cílem

Sport

Česká lyžařka Ester Ledecká jela v posledním superobřím slalomu o stupně vítězů, těsně před cílem o ně však drobnou chybou přišla. I tak obsadila v norském Kvitfjellu skvělé šesté místo.

Norway World Cup Finals Alpine Skiing
Ester Ledecká v cíli závěrečného super-G sezonyFoto: AP
Ledecká vyjela na trať s číslem 15 a dlouho atakovala medailové příčky. V závěrečném úseku ji však rozhodila terénní vlnka, dostala se z ideální stopy a nabrala tu oproti nejrychlejšímu času ztrátu 86 setin sekundy.

Do cíle dojela na průběžném pátém místě. Později ji o jednu příčku odsunula ještě Švýcarka Corinne Suterová, dnes druhá.

Zaváhání před koncem se ukázalo jako klíčové, na bronzovou pozici totiž Ledecká ztratila 52 setin. Na vítěznou Sofii Goggiaovou z Itálie nabrala Češka vteřinu a 12 setin.

I tak vyrovnala trojnásobná olympijská vítězka Ledecká třetí nejlepší výsledek v sezoně v této disciplíně.

Lépe si vedla jen v prosinci v Tarvisiu, kde byla třetí, a na konci února obsadila čtvrtou příčku v Soldeu.

Den před svými 31. narozeninami skončila pojedenácté v tomto ročníku Světového poháru v první desítce.

V konečném hodnocení super-G si Ledecká polepšila o jednu příčku na páté místo, čímž v disciplíně vyrovnala své maximum z roku 2021.

Třiatřicetiletá Goggiová vybojovala 29. vítězství v SP, a zpečetila tak zisk malého křišťálového glóbu. Její nejbližší konkurentka Alice Robinsonová z Nového Zélandu dojela šestnáctá.

Kariéru dnes v norském středisku ukončila Slovinka Ilka Štuhecová. Dvojnásobná mistryně světa ze sjezdu a jedenáctinásobná vítězka závodů Světového poháru se rozloučila osmnáctým místem. Po dojezdu do cíle obdržela květiny a vychutnala si rovněž šampaňské.

Světový pohár v alpském lyžování vyvrcholí příští týden v Hafjellu slalomem a obřím slalomem. Pojedou se 24. a 25. března.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - super-G:

Ženy: 1. Goggiaová (It.) 1:29,23, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,32, 3. Weidleová-Winkelmannová -0,60, 4. Aicherová obě (Něm.) -0,61, 5. Hütterová (Rak.) -0,84, 6. Ledecká (ČR) -1,12.

Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Goggiaová 549, 2. Robinsonová (N. Zél.) 386, 3. Aicherová 354, 4. Lieová (Nor.) 289, 5. Ledecká 284, 6. Curtoniová (It.) 266.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1286, 2. Aicherová 1241, 3. Rastová (Švýc.) 989, 4. Goggiaová 982, 5. Robinsonová 779, 6. Pirovanová (It.) 745, ...17. Ledecká 493, 93. Dubovská (ČR) 34.

Nejnovější
