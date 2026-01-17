Ledecká až za nejlepšími. Sjezd v Tarvisiu vyhrála Italka, Vonnová opět na "bedně"

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká skončila šestnáctá ve sjezdu Světového poháru v Tarvisiu. Třicetiletá reprezentantka ztratila v italském středisku 1,68 sekundy na domácí vítězku Nicol Delagovou.
Druhá byla německá lyžařka Kira Weidleová-Winkelmanová, třetí vedoucí závodnice disciplíny Američanka Lindsey Vonnová.
Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa Ledecká nenavázala na osmý čas z pátečního tréninku. Od nejlepší desítky ji dnes dělilo 53 setin.
Ve sjezdu skončila mimo Top 10 potřetí v sezoně. Jejím nejlepším výsledkem je zatím šesté místo z prosincového podniku ve Val d´Isere.
Tarvisio se vrátilo do kalendáře SP po patnácti letech. Ledecká vstupovala do závodu s číslem devět a na chvostu pole i jízdu dokončila. Během sjezdu se musela vypořádat s mlhou, největší manko nabrala ve třetím a čtvrtém sektoru. Později se před ni dostalo ještě sedm lyžařek.
Ledecká skončila mimo první desítku poprvé po třech závodech a nenavázala na desátou příčku z Zauchensee. Hůř se jí vedlo ve sjezdech jen v úvodu sezony ve Svatém Mořici, kde obsadila 22. a 17. příčku.
Třicetiletá Nicol Delagová si připsala ve Světovém poháru premiérové vítězství. Na stupních vítězů byla pošesté a popáté ve sjezdu. Úspěšný den podtrhla její sestra Nadia desátým místem.
Vonnová díky bronzu skončila na pódiu i v pátém sjezdu tohoto ročníku SP a upevnila si vedení v průběžném pořadí disciplíny. Jednačtyřicetiletá Američanka, která útočila na třetí triumf v ročníku a 85. v seriálu, ztratila na Delagovou 26 setin.
Světový pohár v Tarvisiu vyvrcholí v neděli superobřím slalomem se startem v 11:15.
SP ve sjezdovém lyžování v Tarvisiu (Itálie):
Ženy - sjezd: 1. Nicol Delagová (It.) 1:46,28, 2. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,20, 3. Vonnová (USA) -0,26, 4. Ortliebová (Rak.) -0,42, 5. Aicherová (Něm.) -0,80, 6. Johnsonová (USA) -0,85, ...16. Ledecká (ČR) -1,68.
Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Vonnová 400, 2. Aicherová 256, 3. Weidleová-Winkelmannová 232, 4. Pirovanová 207, 5. Goggiaová (obě It.) a Nicol Delagová obě 180, ...16. Ledecká 104.
Průběžné pořadí SP (po 20 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 923, 2. Rastová (Švýc.) 753, 3. Vonnová 510, 4. Moltzanová (USA) 502, 5. Aicherová 498, 6. Robinsonová (N. Zél.) 489, ...31. Ledecká 148.
