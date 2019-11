LaVine se Satoranským rozhodli parádními trojkami o těsné výhře v Charlotte

Tomáš Satoranský a Zach LaVine zajistili trojkami v závěru vítězství basketbalistů Chicaga na hřišti Charlotte 116:115. LaVine vstřelil rozhodující koš v poslední sekundě a celkem 49 body si vytvořil nové osobní maximum, Satoranský zavelel k obratu trojkou sedm sekund před koncem. Dohromady český rozehrávač během 28 minut na hřišti nasbíral deset bodů, osm asistencí a tři doskoky i zisky.

Hosté prohrávali v hale Hornets patnáct vteřin před koncem 110:115, ale naději vykřesal Satoranský a drama rozhodl muž zápasu LaVine. Odpověděl tak kouči Jimu Boylenovi na brzké vystřídání v předchozím zápase v pátek doma proti Miami. Tříbodových střel LaVine proměnil třináct ze sedmnácti pokusů.

Satoranský trefil svou druhou trojku 7,1 sekundy před čtvrtou sirénou. Nechal kolem proletět Milese Bridgese a snížením na 113:115 dostal Charlotte pod tlak. Po výhozu domácích zpod koše Coby White a Ryan Arcidiacono zdvojili Devontea Grahama a donutili ho ke ztrátě. U volného míče byl vzápětí LaVine, vydribloval za tříbodovou linii a trefil šestou výhru Bulls v sezoně. Po ní si Chicago polepšilo na 11. místo ve Východní konferenci.

"Měli jsme štěstí, ale tohle by nám mohlo dodat energii. Mohl by to být zlomový moment pro nás všechny a krok správným směrem," řekl LaVine, jenž se 13 trojkami v jednom utkání dotáhl na hvězdu Golden State Stephena Curryho. Rekord NBA drží Klay Thompson se čtrnácti.

Na sedmé vítězství v řadě dosáhli lídři obou konferencí Milwaukee a Los Angeles Lakers. Zatímco hráči Bucks i díky 28 bodům a 10 doskokům Janise Adetokunba porazili doma Detroit 104:90, Lakers se víc nadřeli v Memphisu, kde uspěli o jediný bod (109:108). LeBron James k tomu přispěl 30 body, Anthony Davis dvaadvaceti.

NBA:

Atlanta - Toronto 116:119, Charlotte - Chicago 115:116 (za hosty Satoranský 10 bodů, 8 asistencí, 3 doskoky), Cleveland - Portland 110:104, Indiana - Orlando 111:106, Memphis - LA Lakers 108:109, Milwaukee - Detroit 104:90, Minnesota - Phoenix 98:100, New York - San Antonio 104:111, Philadelphia - Miami 113:86, Utah - New Orleans 128:120.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 15 11 4 73,3 Toronto 15 11 4 73,3 3. Philadelphia 16 11 5 68,8 4. Brooklyn 15 7 8 46,7 5. New York 16 4 12 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 16 13 3 81,3 2. Indiana 15 9 6 60,0 3. Chicago 17 6 11 35,3 4. Cleveland 16 5 11 31,3 Detroit 16 5 11 31,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 15 11 4 73,3 2. Orlando 15 6 9 40,0 3. Washington 13 5 8 38,5 4. Charlotte 17 6 11 35,3 5. Atlanta 16 4 12 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 16 11 5 68,8 2. Dallas 15 10 5 66,7 3. New Orleans 16 6 10 37,5 4. San Antonio 17 6 11 35,3 5. Memphis 15 5 10 33,3

Severozápadní divize:

1. Denver 14 11 3 78,6 2. Utah 16 11 5 68,8 3. Minnesota 16 8 8 50,0 4. Oklahoma City 15 5 10 33,3 5. Portland 17 5 12 29,4

Pacificiká divize: