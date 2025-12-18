"Laura byla okamžitě mrtvá." Otec Dahlmeierové promluvil, vysvětlil i záhadný poplach

Tragické úmrtí bývalé biatlonistky Laury Dahlmeierové vyvolává emoce i pět měsíců po smutné události v pákistánských horách. K pietnímu místu v jejím rodném Garmisch-Partenkirchenu stále přicházejí návštěvníci, aby se s německou šampionkou rozloučily. Poprvé se přímo k jejímu úmrtí vyjádřil i její otec Andreas.
Velká soupeřka Gabriely Soukalové utrpěla smrtelná zranění při expedici v pakistánském pohoří Karákóram, když ji ve výšce 5700 metrů zasáhl sesuv kamení.
Její rodina a blízcí se pomalu vzpamatovávají z obrovského šoku, otec Andreas je ale stále v údivu nad neustálými projevy soucitu. „Když zajdu na pietní místo, nikdy nejsem sám. Podpora je stále obrovská,“ řekl deníku Sport Bild.
Muž, který působí jako šéf horské služby v Ga-Pa, splnil jedno z posledních přání své dcery. Také proto, že vyzvednutí těla bylo kvůli špatnému počasí a souvisejícímu nebezpečí nemožné.
„V následujících dnech po tragédii se strhla obrovská bouře a spadlo mnoho kamenů, které Lauru pohřbily,“ vysvětluje otec. Dahlmeier se s tím ale dokázal smířit: „Možná tohle si přála. Laura je pohřbena tam, kde byla šťastná a cítila se svobodná.“
Při vzpomínce na neštěstí se už dokáže i pousmát. „Představuji si, že kdyby Laura ležela v hrobě na hřbitově a celý den by kolem procházeli lidé, vzhlédla by a pomyslela si: Proboha, zase je tu někdo. Jen mě nechte na pokoji! Myslím, že přesně to by si Laura přála - mít svůj klid v horách,“ dodal.
Poprvé se vyjádřil i k okolnostem úmrtí dvojnásobné olympijské vítězky. Při sestupu z 6 096 metrů vysokého vrcholu Laila podle jeho slov zasáhl Dahlmeierovou kámen do hlavy. „Laura měla být okamžitě mrtvá,“ vysvětlil v rozhovoru pro Bild.
A zároveň objasnil záhadu poplašného signálu, který rodina obdržela týden před neštěstím. Ukázalo se, že šlo o planý signál – Dahlmeierová omylem stiskla tlačítko alarmu na svém vysílači.
