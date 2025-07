"Lituji ty, kdo nevěří čisté cyklistice." Vrchol lži si Armstrong schoval do Paříže

Je to přesně dvacet let, co Lance Armstrong posedmé vyhrál Tour de France a na Champs-Élysées pak slavně řečnil. O všech sedm triumfů z Tour nakonec přišel. Dlouho platilo, že zatímco většinu jeho soupeřů chytili dopingoví komisaři, on stále unikal. Ani Američanova lež ovšem nevydržela věčně. Projděte si jeho kariéru a život.

@lancearmstrong 🇳🇴Oslo 1993🌈 #worldchampionship #Eddymerckx #Motorola pic.twitter.com/ebHTrA7TPJ — kris mahieu (@krismahieu) September 23, 2017 Přechod od triatlonu Lance Armstrong se narodil 18. září roku 1971 v texaském městě Plano. Otce nikdy nepoznal, vyrůstal s matkou a prostřednictvím své sportovní kariéry jí chtěl všechno vrátit. Vydělat peníze a zabezpečit rodinu. Začínal jako triatlonista, a dokonce dvakrát se stal národním šampionem. Brzy zjistil, že nejlepší cestou bude specializace na cyklistiku. V roce 1992 podepsal smlouvu s profesionálním týmem Motorola, o rok později vyhrál mistrovství světa v Oslu. Mladík s velkým sebevědomím se prosazoval i v dalších závodech, účastnil se také Tour de France, ovšem zatím bez pronikavých výsledků.