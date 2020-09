Zlatá rozlučka se svobodou Kudějové. Ale kvůli svatbě má evropská šampionka nervy

Kajakářka Kateřina Kudějová udělala na domácím mistrovství Evropy zlatou tečku za vydařenou sezonou, ve které si vyjela vysněnou nominaci na své druhé olympijské hry. Měl by ji 2. října čekat velký životní krok, ale o osud naplánované svatby se obává kvůli zhoršování epidemie koronaviru v Česku.

Ve finále byla jednou ze tří kajakářek, které obtížnou trať zajely čistě. Ze závodnic do čtvrtého místa se jí to podařilo jako jediné. "Dávala jsem si hodně bacha na určité kombinace, protože jsem věděla, že je to těžké a že je zbytečné tam chybovat. Třeba v jedničce jsem si to možná zbytečně pojistila. Všechno mi to vyšlo. S tímhle jsem do té jízdy nastupovala - hlavně udělat hezkou jízdu, neudělat chybu," popsala úspěšnou taktiku.

V polovině trati už slyšela, že má takřka čtyřsekundový náskok. "Trochu mě to překvapilo, protože jsem se v té jedničce zadrhla. Čekala jsem, že jsem něco ztratila. Nechtěla jsem to úplně podcenit, stejně jsem se snažila pádlovat. Vyšla mi nad mostem protivoda, jela jsem ji přímo. Všechno mi vyšlo, jsem za to strašně ráda," radovala se.

Její snoubenec Tomáš za ní skočil do vody, aby byl prvním z gratulantů. Nebýt koronaviru, už by byli svoji, ale jarní svatbu museli kvůli opatřením odložit. A v ohrožení je i termín začátkem října. "Bojíme se každým dnem, co vydají za regulace. Doufám, že to bude, protože už to nechceme odkládat. Chceme, aby tam byli všichni kamarádi," přála si třicetiletá kajakářka s tím, že pozvaných mají těsně pod stovku hostů.

Případné výrazné omezení povoleného počtu svatebčanů by se jich zásadně dotklo. "Asi bychom na tom dost prodělali. Je to velká akce, bylo by mi to líto, když už jsme to všechno vymysleli, že by se to nedotáhlo do konce," posteskla si Kudějová, která by ráda do příští sezony vstoupila jako Kateřina Minařík Kudějová.

Pokud to situace dovolí, čekají ji po Riu 2016 druhé olympijské hry. "Na olympiádu jsem se chtěla ještě jednou podívat. Těším se, že tam pojedu, doufejme, že se to uskuteční. A i kdyby ne, vyjela jsem si to a zvládla cíl, který jsem si dala," dodala.