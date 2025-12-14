Krutý návrat Bledé do UFC. Rozhodčí boj rychle zastavili

Jediná česká zástupkyně v elitní světové organizaci UFC Tereza Bledá nezvládla návrat do oktagonu po více než dvou letech a v Las Vegas prohrála s Kanaďankou Jamey-Lyn Horthovou.
Pětatřicetiletá soupeřka ji knokautovala v 1. kole, rozhodčí zastavil boj už po 125 sekundách.
Bledá nastoupila k zápasu poprvé od června 2023, následně ji ze hry vyřadily zdravotní problémy. Svěřenkyně trenéra Andrého Reinderse musela v UFC zrušit dva plánované duely a dopředu avizovala, že souboj s Horthovou je pro ni extrémně důležitý.
V Las Vegas se jí ale nedařilo. Bledé se na začátku podařilo přenést boj na zem, jak plánovala, pak ale inkasovala několik tvrdých úderů a na začátku třetí minuty rozhodčí zápas ukončil.
Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka si v devátém zápase smíšených bojových umění připsala druhou porážku, obě v UFC. Před třemi lety prohrála s Brazilkou Natalií Silvaovou, o sedm měsíců později porazila její krajanku Gabriellu Fernandesovou.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.