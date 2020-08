Krůček od Her. Snadné mistrovství? Chci porazit ty nejlepší, říká kanoistka Fišerová

Jestli se nestane nic nečekaného, v září si definitivně zajistí místenku do Tokia. Kanoistka Tereza Fišerová patří mezi nejlepší závodnice ve své kategorii a na japonských Hrách bude patřit mezi žhavé adeptky na medaili. Sama však zůstává nohama na zemi. "Pro mě je stěžejní, že dělám to, co mě baví," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

O uplynulém víkendu se v pražské Troji ve velkém rozdělovaly letenky do Tokia. V sobotu si poukaz mezi vyvolané zajistil kajakář Jiří Prskavec, který na nominačních závodech potvrdil, že v Česku nemá konkurenci.

O den později ho pak doplnila Kateřina Kudějová, která si též zopakuje účast z Ria 2016. Zatímco kajakáři tak už mají jasno, na duo olympijských kanoistů se stále čeká.

Mezi singlíři se dá čekat napínavý boj, zato v ženské sekci je v podstatě rozhodnuto. Tereza Fišerová je totiž v Tokiu už zhruba jednou celou a třemi čtvrtinami druhé nohy. Pokud její konkurentka Gabriela Satková nevyhraje zářijové mistrovství Evropy a ona sama se neumístí hůře než osmá, připojí se k Prskavcovi s Kudějovou.

Je to blízko, skoro formalita. O tom však sama závodnice nechce ani slyšet. "Dokud to není jisté, tak to prostě neexistuje," usmívá se dvaadvacetiletá kanoistka. "Nikdy nevíte, co se může stát."

Jestli se ale nestane nic šokujícího, může se rodačka z Roudnice nad Labem těšit na japonské Hry. A být historicky první českou kanoistkou na olympiádě. Kategorie C1 žen je totiž v programu nejslavnějšího sportovního klání zcela nová, když nahradila mužskou deblkanoi.

"Určitě to byl důvod se na céjedničku zaměřit víc," uznává Fišerová. Stále je však zároveň i výtečnou kajakářkou. Tuhle loď sice letos v nominačních závodech českého poháru vynechala, stále je ale na kajaku úřadující mistryní světa do třiadvaceti let.

Teď má však kanoe kvůli Hrám přednost - a už za měsíc si je může studentka třetího ročníku vysoké školy zajistit. Na mistrovství Evropy, které vkivem koronavirem zřejmě bude postrádat některá z významných slalomářských jmen.

"Někdo by možná řekl, že je to výhoda, ale já si to nepřeju. Chci, aby sem přijeli všichni ti nejlepší. Vždyť to je smysl sportu, celý rok se připravujete, abyste mohli porazit elitu. Nechci pak poslouchat Jo, tahle medaile je z toho mistrovství, kde vlastně nikdo nebyl."

Fišerová se s nejlepšími zaručeně potká v Tokiu. Sice to ještě není jisté, počítají s tím ale úplně všichni - včetně oděvní značky, která si úspěšnou slalomářku vybrala na focení oblečení pro olympioniky. Právě mediální pozornost a mimosportovní aktivity jsou pro nové účastníky Her většinou novinkou.

"Je to něco, na co si člověk postupně zvyká. Někdy to není snadné, když dojedete do cíle s jazykem na vestě a za pět vteřin máte říkat živě moudra do televize," směje se nadějná kanoistka. "K našemu sportu to ale patří."

A uvědomuje si, že se ji může případnou medaili změnit život. "Olympiáda je neuvěřitelně zmedializovaná a u těch menších sportů je to ještě mnohem markantnější. Klidně můžete být mistr Evropy i světa, nikoho ale tolik nezajímáte. Když vyjedete medaili na Hrách, najednou jste atraktivní pro ohromné spektrum lidí," ví dobře Fišerová.

Hlavu si s tím ale neláme. Ani s faktem, že už je teď řazená mnohými predikcemi mezi největší české medailové naděje. "Upřímně mě to vůbec nezajímá. Pro mě je jasným cílem dostat se na olympiádu a když se mi to podaří, budu spokojená. Tam si to prostě pojedu užít."