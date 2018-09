Konec nadějí na zlato. Krpálek byl ve čtvrtfinále lepší, jenže udělal chybu a prohrál

před 29 minutami

Judista Lukáš Krpálek podlehl na světovém šampionátu Ušangimu Koraurimu, pořád však může myslet alespoň na bronzovou medaili.

Baku - Judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku nestačil ve čtvrtfinále na domácího Ušangiho Korauriho a v opravách se bude prát o svou třetí bronzovou medaili ze světových šampionátů. Třetí byl v letech 2011 a 2013, k tomu má zlato z roku 2014. K cennému kovu nyní olympijský vítěz z Ria potřebuje ještě dvě výhry.

Sedmadvacetiletý Krpálek zvládl vstup do turnaje, když ve 2. kole otočil zápas se svým velkým rivalem Henkem Grolem z Nizozemska. Ten patřil ke Krpálkovým nejméně oblíbeným soupeřům už ve váze do 100 kilogramů, kde ho porazil jen jednou ze šesti případů. Po přestupu do nejvyšší váhy ale český judista zvítězil na letošním mistrovství Evropy a i nyní v Baku.

Grola dnes rychle donutil ke dvěma trestům, ale pak sám upadl na wazari a musel dohánět. V poslední minutě vytvořil na soupeře obrovský tlak a 26 vteřin před koncem ho hodil na ippon. Krpálek tak vyhrál teprve třetí z osmi soubojů.

V osmifinále s přehledem zdolal olympijského šampiona z roku 2008 Mongola Tuvšinbajara Naidana, kterého hodil dokonce dvakrát na ippon. Poprvé to ale sudí u videa změnili na wazari.

Ve čtvrtfinále sice s Ázerbájdžáncem Koraurim prohrával na wazari, ale pak měl zápas pod kontrolou. Srovnal a byl jasně lepší, jenže při snaze duel rozhodnout udělal chybu, kterou soupeř využil a postoupil na jeho úkor.