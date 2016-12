Krpálek: Změna pravidel v judu? Nic příjemného, budu do toho muset chodit od první minuty

před 2 hodinami

Poprvé po 11 letech končí nadvláda žen v českém sportu a anketu Sportovec roku vyhrál letošní olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek. Pro něj začíná nová etapa kariéry, postoupí do nejvyšší váhové kategorie nad 100 kilogramů a zároveň se musí vypořádat s novými judistickými pravidly. Podle nich se zápas zkrátí z pěti na čtyři minuty a český šampion tak přijde o velkou výhodu, kterou pro něj byla fyzická kondice.

Přerušil jste hegemonii ženských vítězek Sportovce roku, kam tenhle úspěch řadíte?

Je to něco nádherného. Obrovská odměna nejen za letošek ale i za celou kariéru, během které jsem se snažil bojovat o ta nejlepší umístění. Skvělé bylo už to, že jsem mohl na olympiádě nést vlajku a pak jsem nakonec i vyhrál. Tohle je ještě bonus.

Příští rok vás čeká boj v nejvyšší váhové kategorii, kde měla být vaší největší zbraní fyzička, jenže po změně pravidel budete mít na utahání soupeře o minutu méně, co na to říkáte?

Nadšený z toho nejsem. Na druhou stranu je to o tom změnit i taktiku. Doteď jsem začínal až ve druhé minutě, ze začátku to bývala z mé strany taková oťukávačka, abych soupeře unavil. To budu muset změnit a začínat hned od začátku a ostře. Budu se muset soupeřům trochu otevírat. Když si je člověk chce unavit, musí něco dělat. Ono, teď si o té změně sice můžeme povídat, ale pořádně to zjistíme až po prvních závodech, až je odjedeme.

To je ale jen jedna novinka, změn bude víc tak, aby se judo víc přiblížilo širší mase sportovních fanoušků, s tím souhlasíte?

Chápu, proč se to dělá. Slyšel jsem, že se nebude ani tolik trestat, což pro mě asi taky nebude úplně dobře, protože co si pamatuju na univerziádě, když jsem jel tu nejtěžší váhu, šel jsem ve finále proti Japonci, do kterého jsem šil do poslední minuty a vytrestal jsem ho tak, že ho diskvalifikovali. Protože on už pak nemohl ani stát. Teď by tam mělo být pravidlo, že musí být rozmezí mezi tresty asi 40 vteřin, to pro mě taky není dobře. Ale uvidíme až se to rozjede.

Za rohem jsou Vánoce, budou pro vás ty letošní jiné v tom, že si tolik nemusíte hlídat váhu, když stejně postupujete do té nejvyšší kategorie?

Ono to není o tom, kolik toho člověk sní, ale co sní. Tenhle rok si ještě nechávám takový volnější, ale od ledna se do toho chci opřít. Ať už co se týče životosprávy nebo tréninku. Chci udělat maximum pro to, aby ta váha šla dobrým směrem.

Takže přeci jen budete váhu kontrolovat?

Určitě. Je to vážně hodně důležité, protože je rozdíl, jestli se budu prát se 105 kily nebo se 120. Rozhodně zase nechci víc, protože nechci ztratit rychlost, chci zůstat v tom zápase aktivnější. To by šlo těžko, kdybych měl 130.

Svátky ale poprvé prožijete ve třech, tím už pro vás výjimečné budou?

Ano. Těším se moc. Teď už mě asi všichni nechají být, žádné rozhovory, televize. Odpočinu si. Vyrazíme za rodinou, objezdíme návštěvy. Bude to týden, který budu mít pro sebe a pro rodinu. S malým to bude jiné, ale ještě z toho asi nebude mít rozum, příští rok, až bude chodit a rozbalovat dárky, tak to bude jiné. My jsme ale se ženou typy, které tohle moc prožívají.

