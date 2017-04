Krpálek zametl se všemi. Z Turecka si veze první zlatou medaili nad 100 kilogramů

AKTUALIZOVÁNO před 31 minutami

Lukáš Krpálek se může těšit na první zlatou medaili po přestupu do váhové kategorie nad 100 kilogramů. Na Grand Prix v turecké Antalyi postoupil šampion z Ria do finále, kde vyhrál nad soupeřem z Kyrgyzstánu.

Antalya - Judista Lukáš Krpálek získal první medaili po přestupu do kategorie nad 100 kilogramů. A to hned zlatou, poté co na turnaji Grand Prix v Antalyi porazil všechny čtyři soupeře. Ve finále si olympijský vítěz z Ria poradil s Jurijem Krakoveckým z Kyrgyzstánu. Do světového žebříčku si Krpálek připíše 700 bodů, což mu pomůže k posunu z 58. příčky do první třicítky.

Zatímco v Düsseldorfu před měsícem a půl ještě skončil Krpálek pátý, na turecké riviéře předvedl suverénní výkony a všechny soupeře s přehledem porazil svou silnou zbraní, bojem na zemi. Ani jednou se na tatami nedostal do problémů a ukázal dobrou formu před mistrovstvím Evropy ve Varšavě, na kterém by měl startovat za dva týdny.

V osmifinále si Krpálek poradil s dvacetiletým Chen Sheng Minem z Tchaj-wanu, když se už po minutě dostal do držení. Ve čtvrtfinále mu to trvalo jen o minutu déle. Rus Musa Tumenov sice chvíli odolával a dva pokusy českého reprezentanta o držení odvrátil, ale nakonec tlaku podlehl a prohrál na ipon.

V semifinále narazil Krpálek na mladého Srba Žarka Čuluma, kterého po dvou a půl minutách hodil na wazari. Krátce nato přešel do držení a soupeř vzdal.

Jelikož nejvýše nasazený judista a světová trojka Barma Bor z Maďarska vypadl už v osmifinále, narazil Krpálek ve finále na světovou jedenadvacítku Krakoveckého, dvojnásobného vicemistra Asie. Teprve ten donutil šampiona z Ria se více zapotit a v první polovině duelu byl mírně lepší. Jenže pak začal Krpálek využívat svoji fyzickou kondici, soupeře unavil a půl minuty před koncem ho zalehl. Krakoveckij už se z držení nedostal a Krpálek mohl slavit.

Dalším dvěma Čechům se v Antalyi nedařilo. Ivan Petr ve váze do 81 kilogramů prohrál hned v prvním duelu, David Klammert v kategorii do 90 kg vypadl v osmifinále.

