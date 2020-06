Krpálek v karanténě zesílil, čeští sparingpartneři mu zatím stačí

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek doufá, že v době celostátní karantény kvůli koronaviru zesílil, i když shodil pár kilogramů. Domácí sparingpartneři mu zatím pro trénink stačí, ale těší se, až zase vyjede na kempy a turnaje do zahraničí.

Přípravu bude směřovat k listopadovému mistrovství Evropy v Praze. Doufá, že se dvakrát odložená vrcholná kontinentální akce bude moci uskutečnit.

Když vláda uzavřela sportoviště, Krpálek si převezl některé pomůcky z posilovny domů. "Snažil jsem se posilovat doma. Doufám, že ta síla trošičku nahoru šla, a teď to protavit v to, aby to bylo znát na té žíněnce a aby přicházely medaile. Bylo by to super," řekl dnes novinářům.

Úřadující mistr světa v nejtěžší váhové kategorii něco shodil. "Kila šla trošičku dolů, jsem na nějakých 112, 113. Ale já si myslím, že je to optimální," prozradil.

Před měsícem se judisté mohli stejně jako ostatní sportovci vrátit do hal a Krpálek byl nadšený. "Musím říct, že to jsem si hrozně užil, když jsem přišel na tu žíněnku a mohl jsem se zase začít prát. Byl jsem plnej síly a chuti se jít poprat. Ten první týden jsem si hrozně užil a užívám si to doteď," radoval se.

A díky omezenému programu se po dlouhé době dostal i na týdenní soustředění na kolech. "Tahle soustředění děláme každoročně, ale já jsem byl vždycky v tom termínu někde v zahraničí, takže jsem nejezdil dlouho. Jsem rád, že jsem se po tolika letech zase na to kolo dostal, protože to byl hrozně dlouho můj obrovský koníček a pak jsem ho musel dát do pozadí, protože byla spousta jiných věcí, které jsem musel dělat," vyprávěl.

Zatím se musí spokojit s domácími sparingpartnery, kterých má dost. "Není to úplně na přípravu směrem k olympiádě, ale na takové to udržování je to určitě dostačující. Mám tady nějakých osm, devět, možná deset kluků, kteří jsou schopni se se mnou prát. Když se s nimi peru tak, že si nedávám pauzu, tak ty síly jsou i docela vyrovnané. Takže určitě i tady se dá udělat dobrý trénink," uvedl.

Rád by zase začal jezdit do zahraničí, aby se připravoval směrem k ME. To by měla pražská O2 arena hostit od 8. do 10. listopadu. Šampionát měl být původně o prvním květnovém víkendu, ale kvůli koronaviru ho pořadatelé odložili na červen. I tento termín se ukázal jako nereálný, tak našli další šanci na podzim.

"Doufám, že ta Evropa proběhne. Je to pro mě taková jediná motivace v tomhle roce. Hrozně jsem si to vždycky přál mít tu Evropu u nás, takže by mě hrozně mrzelo, kdyby byla zrušená," dodal Krpálek, který má být největším lákadlem pro domácí fanoušky.