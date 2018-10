Krpálek sahá na Grand Slamu po dalším velkém zlatu, v cestě mu stojí nenasazený Rus

před 1 hodinou

Lukáš Krpálek postoupil v Abú Zábí do finále kategorie nad 100 kilogramů. O zlato se utká s Inalem Tasojevem.

Abú Zabí - Judista Lukáš Krpálek rozšíří svou sbírku medailí o další cenný kov. Na Grand Slamu v Abú Zabí postoupil do finále váhové kategorie nad 100 kilogramů, v němž ho čeká nenasazený Rus Inal Tasojev. Český reprezentant si tak upevní druhou pozici ve světovém žebříčku.

Sedmadvacetiletý Krpálek potvrdil roli nejvýše nasazeného judisty na turnaji a nejprve porazil Kazacha Galymžana Krikbaje, když ho v závěru udržel na zemi. Následně zdolal Bělorusa Vladislava Ciarpického v prodloužení.

V semifinále si olympijský vítěz z Ria poradil s Izraelcem Orem Sassonem, kterého po 90 vteřinách hodil na ippon. Soupeř si při rozhodujícím chvatu poranil loket a musel se nechat ošetřit.

Z dalších českých reprezentantů se v Abú Zabí nejvíce dařilo Jaromíru Musilovi, který ve váze do 81 kilogramů obsadil sedmé místo poté, co prohrál ve čtvrtfinále s pozdějším stříbrným medailistou Matthiasem Cassem z Belgie.

Jakub Ječmínek ve váze do 73 kilogramů nestačil ve 2. kole na nejvýše nasazeného Mongolce Odbajara Ganbátara. V osmifinále váhy do 66 kilogramů skončil Pavel Petřikov a ve váze do 90 kilogramů prohrál David Klammert ve 2. kole s Číňanem Pu Che-pi-li-ke.