Kriketová rodinná pouta. Dojemná omluva Australanky exmanželce za nevěru

Pouhých sedm měsíců po svatbě bylo po všem. Kriketová hvězda Ash Gardnerová nyní poprvé promluvila o vztahu se spoluhráčkou Georgií Vollovou.
Ještě na jaře minulého roku vypadaly jako šťastné novomanželky. Australská kriketová hvězda Ash Gardnerová si v dubnu 2025 vzala dlouholetou partnerku Monicu Wrightovou.
Manželství ale vydrželo pouhých sedm měsíců. Mezi obě ženy vstoupila Georgia Vollová, mladší reprezentační spoluhráčka Gardnerové.
Z příběhu, který začal romantickou svatbou v Modrých horách nedaleko Sydney, se postupně stala jedna z nejsledovanějších afér australského sportu.
Wrightová letos v létě prolomila mlčení a veřejně obvinila svou manželku z nevěry s tehdy jednadvacetiletou Vollovou. Gardnerová dlouho neodpovídala. Teď poprvé promluvila – a bývalé ženě se omluvila.
„Jsem vděčná za čas, který jsme s Monicou společně prožily, a mrzí mě bolest, kterou to způsobilo. Do budoucna jí přeji jen štěstí a úspěch,“ napsala devětadvacetiletá Australanka.
Gardnerová zároveň připustila, že její současný vztah nemůže být kvůli jejímu postavení v reprezentaci považován jen za soukromou věc.
A právě tady rodinné drama přerostlo v problém celého týmu. Gardnerová je vicekapitánkou Austrálie, zatímco Vollová patří k mladší generaci reprezentantek.
Wrightová proto upozornila na podle ní „jasný mocenský nepoměr“ a otevřeně požadovala, aby její bývalá žena o vedoucí funkci přišla.
„Pokud máte privilegium reprezentovat svou zemi a být vzorem, nesete odpovědnost za vysoký morální standard,“ prohlásila Wrightová.
Federace Cricket Australia však Gardnerovou podržela.
„Ash je v našem systému velmi uznávanou lídryní. Vicekapitánkou je z nějakého důvodu,“ řekl šéf svazu Todd Greenberg.
Současně ale federace zavádí pojistky proti střetu zájmů. Gardnerová nemá být zapojena do rozhodování, které by mohlo ovlivnit reprezentační postavení Vollové.
Je to nezvyklá tečka za milostným trojúhelníkem, který vznikl uvnitř jednoho z nejúspěšnějších sportovních týmů světa.
Manželství skončilo, nový vztah pokračuje a obě hráčky kriketu mají dál sdílet reprezentační šatnu.
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