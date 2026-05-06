Kreuziger dobyl Tour, očistil své jméno a vstoupil do historie

Roman Kreuziger patřil mezi nejlepší cyklisty své generace. Dnes, 6. května, zůstává čtyřicetiletý bývalý závodník symbolem české silniční cyklistiky.
Když se řekne česká silniční cyklistika, jen málokteré jméno rezonuje tak silně jako Roman Kreuziger. Muž z Moravské Třebové dokázal to, o čem před ním české generace závodníků jen snily.
Vjel mezi elitu světového pelotonu, pravidelně bojoval s největšími hvězdami a na Tour de France dosáhl na výsledek, který dodnes nikdo z českých jezdců nepřekonal.
Právě páté místo na Tour de France z roku 2013 zůstává historickým maximem české cyklistiky. Kreuziger tehdy jezdil v životní formě a několik dní dokonce živily fanoušky i experty sny o pódiu.
V kopcích držel krok s absolutní špičkou a ukazoval, že český závodník může patřit mezi největší favority nejslavnějšího závodu planety.
„Tour de France je něco, co člověku změní život. Když jedete dobře, cítíte to úplně všude,“ popisoval později Kreuziger období své největší slávy.
Podobně výraznou stopu zanechal také na Giru d'Italia. V roce 2011 obsadil celkové páté místo a získal bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. O rok později přidal i etapové vítězství.
Právě italské silnice mu seděly mimořádně dobře. Uměl přežít dlouhé horské etapy, zvládal taktické bitvy a nikdy se nebál útočit.
Cyklistiku měl přitom v krvi odmala. Jeho otcem byl bývalý československý reprezentant Roman Kreuziger starší a syn brzy ukázal, že talent podědil ve velkém.
Ještě jako junior sbíral úspěchy v cyklokrosu a v roce 2004 získal titul juniorského mistra světa v silničním závodě.
O dva roky později už podepisoval první profesionální smlouvu s italským Liquigasem. A svět cyklistiky rychle pochopil, že přichází výjimečný talent.
Při debutu na Tour de France v roce 2008 skončil dvanáctý. Do elitní desítky nejslavnější Grand Tour se během kariéry dostal celkem čtyřikrát.
Postupně prošel týmy Liquigas, Astana, Tinkoff-Saxo, Mitchelton-Scott i NTT. Jezdil po boku hvězd typu Alberta Contadora či Vincenza Nibaliho a dlouhé roky patřil mezi nejrespektovanější domestiky i lídry etapových závodů.
Jeho kariéra ale nepřinášela jen triumfy. Velkou ránu představovalo dopingové podezření kvůli údajně podezřelým hodnotám v biologickém pasu z let 2011 a 2012.
Kreuziger opakovaně tvrdil, že je čistý, a po téměř dvou letech byl skutečně očištěn. Přesto přišel o důležité závody i část nejlepších let kariéry.
„Bylo to psychicky strašně náročné období. Člověk ví, že nic neudělal, ale stejně musí bojovat za své jméno,“ přiznal později.
I přes komplikace zůstal symbolem české cyklistiky. Pětkrát vyhrál anketu Král české cyklistiky, triumfoval na etapových závodech Kolem Švýcarska a Kolem Romandie a v roce 2013 ovládl prestižní klasiku Amstel Gold Race. Reprezentoval také na olympijských hrách v Pekingu a Londýně.
Profesionální kariéru ukončil v říjnu 2021. Definitivní konec ale neznamenal odchod z pelotonu. Kreuziger se stal sportovním ředitelem stáje Bahrain Victorious a zkušenosti dnes předává další generaci.
Ve čtyřiceti letech tak zůstává jednou z největších postav české cyklistiky. Mužem, který dokázal, že i jezdec z malé země může na Tour de France útočit na nejvyšší příčky a jezdit bok po boku legend světové cyklistiky.
