Krejčího černá práce. Za 32 minut jednou vystřelil, přesto pomohl Hawks k výhře

Zatímco v předchozím utkání Krejčí zářil v útoku sedmi trojkami, dnes vystřelil jen jednou ve druhé čtvrtině, ale pomáhal týmu jiným způsobem. I proto ho kouč Quin Snyder nechával ve hře i v klíčových momentech utkání. Atlanta vedla v poslední čtvrtině o devět bodů, ale Charlotte šňůrou 14:2 skóre otočilo.
V posledních třech minutách ale Hawks nedovolili hostům ani bod i díky Krejčího obraně. Ten půl minuty před koncem za těsného vedení doskočil důležitý míč a vyhrál rozskok. Následně Nickeil Alexander-Walker z trestných hodů potvrdil vítězství.
Alexander-Walker k tomu pomohl celkem 23 body, Jalen Johnson měl 28 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí a šlo už o jeho osmý zápas v řadě s alespoň 15 body, pěti doskoky a pěti asistencemi, což je klubový rekord.
Obhájci titulu z Oklahoma City zvítězili nad Portlandem 122:95 a stále mají na kontě jedinou porážku, od které už devětkrát po sobě zvítězili. Shai Gilgeous-Alexander se na dnešní výhře podílel 37 body a drží se na třetím místě tabulky střelců. Té vládne Luka Dončič, který dnes 33 body pomohl Los Angeles Lakers zvítězit 108:106 nad Utahem.
Lakers vedli šest minut před koncem po Dončičově trojce už o 13 bodů, ale Utah zabojoval a 40 vteřin před koncem snížil na jediný bod. Dončič ale trestným hodem zvýšil a Utah už se dostal jen k těžké trojce z rohu přes obránce, se kterou Keyonte George neuspěl.
Také Donovan Mitchell nasbíral 37 bodů a pomohl tak Clevelandu k vítězství 120:105 nad Los Angeles Clippers. Za poražené dal James Harden jen 19 bodů a minul všechny pokusy za tři body, přestože o den dříve dal 10 trojek a 55 bodů.
Philadelphia podlehla Miami 117:127 a nepomohlo jí 27 bodů druhého nejlepšího střelce soutěže Tyrese Maxeyho ani 24 doskoků Andre Drummonda.
Výsledky NBA:
Atlanta - Charlotte 113:110 (za domácí Krejčí 1 bod, 4 asistence, 3 doskoky), Boston - Orlando 138:129, Cleveland - LA Clippers 120:105, Toronto - Brooklyn 119:109, Oklahoma City - Portland 122:95, Phoenix - San Antonio 111:102, Utah - LA Lakers 106:108, Philadelphia - Miami 117:127.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Toronto
|17
|12
|5
|70,6
|2.
|New York
|15
|9
|6
|60,0
|3.
|Philadelphia
|16
|9
|7
|56,3
|4.
|Boston
|17
|9
|8
|52,9
|5.
|Brooklyn
|16
|3
|13
|18,8
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|16
|14
|2
|87,5
|2.
|Cleveland
|18
|12
|6
|66,7
|3.
|Chicago
|16
|9
|7
|56,3
|4.
|Milwaukee
|17
|8
|9
|47,1
|5.
|Indiana
|16
|2
|14
|12,5
Jihovýchodní divize:
|1.
|Miami
|17
|11
|6
|64,7
|2.
|Atlanta
|18
|11
|7
|61,1
|3.
|Orlando
|18
|10
|8
|55,6
|4.
|Charlotte
|17
|4
|13
|23,5
|5.
|Washington
|16
|1
|15
|6,30
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|14
|10
|4
|71,4
|2.
|San Antonio
|16
|11
|5
|68,8
|3.
|Memphis
|17
|6
|11
|35,3
|4.
|Dallas
|18
|5
|13
|27,8
|5.
|New Orleans
|17
|2
|15
|11,8
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|16
|12
|4
|75,0
|2.
|Phoenix
|17
|11
|6
|64,7
|3.
|Golden State
|18
|9
|9
|50,0
|4.
|LA Clippers
|17
|5
|12
|29,4
|5.
|Sacramento
|17
|4
|13
|23,5
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|18
|17
|1
|94,4
|2.
|Denver
|16
|12
|4
|75,0
|3.
|Minnesota
|16
|10
|6
|62,5
|4.
|Portland
|17
|7
|10
|41,2
|5.
|Utah
|16
|5
|11
|31,3