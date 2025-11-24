Ostatní sporty

Krejčího černá práce. Za 32 minut jednou vystřelil, přesto pomohl Hawks k výhře

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Basketbalista Vít Krejčí přispěl v NBA jedním bodem a čtyřmi asistencemi k domácí výhře Atlanty nad Charlotte 113:110. Český reprezentant tentokrát za 32 minut na hřišti jen jednou vystřelil a týmu pomáhal především v obraně. Pro Hawks to byl sedmá výhra z posledních devíti zápasů a jsou na páté příčce tabulky Východní konference.
Vít Krejčí, Atlanta Hawks
Vít Krejčí, Atlanta Hawks | Foto: Reuters

Zatímco v předchozím utkání Krejčí zářil v útoku sedmi trojkami, dnes vystřelil jen jednou ve druhé čtvrtině, ale pomáhal týmu jiným způsobem. I proto ho kouč Quin Snyder nechával ve hře i v klíčových momentech utkání. Atlanta vedla v poslední čtvrtině o devět bodů, ale Charlotte šňůrou 14:2 skóre otočilo.

V posledních třech minutách ale Hawks nedovolili hostům ani bod i díky Krejčího obraně. Ten půl minuty před koncem za těsného vedení doskočil důležitý míč a vyhrál rozskok. Následně Nickeil Alexander-Walker z trestných hodů potvrdil vítězství.

Alexander-Walker k tomu pomohl celkem 23 body, Jalen Johnson měl 28 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí a šlo už o jeho osmý zápas v řadě s alespoň 15 body, pěti doskoky a pěti asistencemi, což je klubový rekord.

Obhájci titulu z Oklahoma City zvítězili nad Portlandem 122:95 a stále mají na kontě jedinou porážku, od které už devětkrát po sobě zvítězili. Shai Gilgeous-Alexander se na dnešní výhře podílel 37 body a drží se na třetím místě tabulky střelců. Té vládne Luka Dončič, který dnes 33 body pomohl Los Angeles Lakers zvítězit 108:106 nad Utahem.

Lakers vedli šest minut před koncem po Dončičově trojce už o 13 bodů, ale Utah zabojoval a 40 vteřin před koncem snížil na jediný bod. Dončič ale trestným hodem zvýšil a Utah už se dostal jen k těžké trojce z rohu přes obránce, se kterou Keyonte George neuspěl.

Také Donovan Mitchell nasbíral 37 bodů a pomohl tak Clevelandu k vítězství 120:105 nad Los Angeles Clippers. Za poražené dal James Harden jen 19 bodů a minul všechny pokusy za tři body, přestože o den dříve dal 10 trojek a 55 bodů.

Philadelphia podlehla Miami 117:127 a nepomohlo jí 27 bodů druhého nejlepšího střelce soutěže Tyrese Maxeyho ani 24 doskoků Andre Drummonda.

Výsledky NBA:

Atlanta - Charlotte 113:110 (za domácí Krejčí 1 bod, 4 asistence, 3 doskoky), Boston - Orlando 138:129, Cleveland - LA Clippers 120:105, Toronto - Brooklyn 119:109, Oklahoma City - Portland 122:95, Phoenix - San Antonio 111:102, Utah - LA Lakers 106:108, Philadelphia - Miami 117:127.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 17 12 5 70,6
2. New York 15 9 6 60,0
3. Philadelphia 16 9 7 56,3
4. Boston 17 9 8 52,9
5. Brooklyn 16 3 13 18,8

Centrální divize:

1. Detroit 16 14 2 87,5
2. Cleveland 18 12 6 66,7
3. Chicago 16 9 7 56,3
4. Milwaukee 17 8 9 47,1
5. Indiana 16 2 14 12,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 17 11 6 64,7
2. Atlanta 18 11 7 61,1
3. Orlando 18 10 8 55,6
4. Charlotte 17 4 13 23,5
5. Washington 16 1 15 6,30

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 14 10 4 71,4
2. San Antonio 16 11 5 68,8
3. Memphis 17 6 11 35,3
4. Dallas 18 5 13 27,8
5. New Orleans 17 2 15 11,8

Pacifická divize:

1. LA Lakers 16 12 4 75,0
2. Phoenix 17 11 6 64,7
3. Golden State 18 9 9 50,0
4. LA Clippers 17 5 12 29,4
5. Sacramento 17 4 13 23,5

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 18 17 1 94,4
2. Denver 16 12 4 75,0
3. Minnesota 16 10 6 62,5
4. Portland 17 7 10 41,2
5. Utah 16 5 11 31,3
 
