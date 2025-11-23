Ostatní sporty

Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Český basketbalista Vít Krejčí v NBA znovu zazářil, když 21 body pomohl Atlantě k vítězství 115:98 v New Orleans. Trefil sedm trojek z deseti pokusů a prožil střelecky druhý nejlepší zápas kariéry. Lepší výkon předvedl jen před 12 dny, kdy 28 body a osmi trojkami vytvořil české rekordy v NBA.
Vít Krejčí v zápase Atlanty v NBA na hřišti New Orleans
Vít Krejčí v zápase Atlanty v NBA na hřišti New Orleans | Foto: Reuters

Krejčí, který v roli náhradníka odehrál 27 minut, přitom začal úřadovat až v posledních 16 minutách zápasu.

Do té doby vyslal jen dva nepřesné tříbodové pokusy. Pak ale stihl během čtyř minut třetí čtvrtiny čtyři trojky a v poslední čtvrtině přidal další tři Atlantě pomohl uhájit vedení, které po jeho poslední trojce narostlo až na 24 bodů.

Hlavní zásluhu na vítězství měl Kristaps Porzingis, který si 30 body vytvořil sezonní maximum.

Krejčí je s úspěšností 50 procent při střelbě za tři body aktuálně druhý nejlepší v celé NBA. Na kontě má 37 trefených trojek a drží krok s hvězdami soutěže, jako jsou Jalen Brunson (36), Anthony Edwards (37), Luka Dončič (38) či Shai Gilgeous-Alexander (38).

New Orleans utrpělo už devátou porážku za sebou, což z něj dělá po Washingtonu druhý nejhorší tým soutěže. Atlanta uspěla po dvou prohrách a je sedmá ve Východní konferenci.

Washington zůstal poslední s jednou výhrou, přestože v duelu s Chicagem 42 minut vedl, ale v koncovce podlehl 120:121. Bulls k výhře dotáhli Nikola Vučevič s 28 body a 12 doskoky a Josh Giddey s triple doublem za 18 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí.

Hvězdou dne byl James Harden, který 55 body řídil výhru Los Angeles Clippers nad Charlotte 131:116.

Pro šestatřicetiletého bývalého nejužitečnějšího hráče ligy to byl střelecky nejlepší výkon od roku 2019, kdy ještě hrál za Houston, a vytvořil klubový rekord Clippers. Mimo jiné trefil deset trojek, čímž vyrovnal osobní maximum.

O velké překvapení se postaralo Sacramento, které šňůru osmi porážek ukončilo proti třetímu nejlepšímu týmu soutěže Denveru. Vítězství 128:123 proti svému bývalému týmu dirigoval Russell Westbrook s 21 body společně s Dennisem Schröderem.

Nuggets nestačilo ani 44 bodů a 13 doskoků Nikoly Jokiče. Srbský pivot 29 vteřin před koncem trojkou snížil na tři body, pak ale dal koš s faulem DeMar DeRozan a definitivně rozhodl.

Detroit vyhrál už podvanácté za sebou, když přehrál Milwaukee na jeho palubovce 129:116.

Jen jedna výhra ho dělí od vyrovnání klubového rekordu v počtu vítězství za sebou ze sezon 1989/90 a 2003/04, v nichž pak Pistons získali tituly. Cade Cunningham pomohl k výhře 29 body a 10 asistencemi.

Výsledky NBA:

New Orleans - Atlanta 98:115 (za hosty Krejčí 21 bodů, 1 doskok), Chicago - Washington 121:120, Milwaukee - Detroit 116:129, Dallas - Memphis 96:102, Denver - Sacramento 123:128,

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 16 11 5 68,8
2. New York 14 9 5 64,3
3. Philadelphia 15 9 6 60,0
4. Boston 16 8 8 50,0
5. Brooklyn 15 3 12 20,0

Centrální divize:

1. Detroit 16 14 2 87,5
2. Cleveland 17 11 6 64,7
3. Chicago 16 9 7 56,3
4. Milwaukee 17 8 9 47,1
5. Indiana 16 2 14 12,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 16 10 6 62,5
2. Atlanta 17 10 7 58,8
3. Orlando 16 9 7 56,3
4. Charlotte 15 4 11 26,7
5. Washington 16 1 15 6,30

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 15 11 4 73,3
2. Houston 14 10 4 71,4
3. Memphis 17 6 11 35,3
4. Dallas 18 5 13 27,8
5. New Orleans 17 2 15 11,8

Pacifická divize:

1. LA Lakers 15 11 4 73,3
2. Phoenix 16 10 6 62,5
3. Golden State 18 9 9 50,0
4. LA Clippers 15 4 11 26,7
5. Sacramento 17 4 13 23,5

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 17 16 1 94,1
2. Denver 16 12 4 75,0
3. Minnesota 16 10 6 62,5
4. Portland 16 7 9 43,8
5. Utah 15 5 10 33,3
 
