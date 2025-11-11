Ostatní sporty

Historický moment. Krejčí uchvátil NBA, palbou proti Clippers cupoval rekordy

před 3 hodinami
Basketbalista Vít Krejčí vytvořil nové české rekordy v NBA, když 28 body a osmi trojkami pomohl Atlantě k vítězství 105:102 nad Los Angeles Clippers. Dosavadní české maximum v bodech držel téměř přesně šest let Tomáš Satoranský s 27 body.
Vít Krejčí
Vít Krejčí | Foto: ČTK

Krejčí byl klíčovou postavou Atlanty, která prohrávala už o 16 bodů, ale pak ve druhé čtvrtině český reprezentant trefil tři trojky během 48 vteřin a měl hlavní zásluhu na tom, že ještě do poločasu Hawks otočili skóre. Za stavu 92:92 čtyři minuty před koncem přidal svou sedmou trojku a udržel tým ve vedení, 38 vteřin před závěrečnou sirénou osmou trojkou zvýšil na 105:98, čímž zápas rozhodl.

K tomu strakonický rodák přidal také tři doskoky, dvě asistence a blok, s ním na hřišti Atlanta vyhrála o 18 bodů. Krejčí svým nejlepším výkonem kariéry zastínil i hvězdu soupeře Jamese Hardena, který sice zapsal triple double za 35 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí, ale Clippers to doma na výhru nestačilo.

Krejčího maximem v NBA dosud bylo 20 bodů z lednového duelu s Torontem. Satoranský dosavadní rekord 27 bodů zaznamenal v listopadu 2019 v dresu Chicaga právě proti Atlantě. Na osm trojek dnes Krejčímu stačilo deset pokusů. Pouze dva hráči v této sezoně NBA dali více trojek za jedno utkání, a to deset, což se povedlo Graysonu Allenovi z Phoenixu a Aaronu Gordonovi z Denveru.

Allenovi se to povedlo dnes, když 42 body a 10 trojkami řídil výhru Phoenixu nad New Orleans 121:98. I pro něj šlo stejně jako pro Krejčího o osobní rekordy.

Hlavní hvězdou večera byl Cade Cunningham, který zařídil Detroitu výhru nad Washingtonem 137:135 po prodloužení triple doublem za osobní rekord 46 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí. Výrazně mu pomohl i Daniss Jenkins, který dvěma trojkami v posledních třech vteřinách normální hrací doby vystřelil prodloužení. Za Wizards dal 42 bodů CJ McCollum.

V prodloužení uspělo také Miami, kterému k rozhodujícímu koši proti Clevelandu na 140:138 stačilo za nerozhodného stavu posledních 0,4 vteřiny. Při vyhazování od postranní čáry zahráli signál na Adrewa Wigginse, který si po clonách naběhl pod koš na lobovanou přihrávku a rovnou zasmečoval míč do koše a vyzrál tak na časomíru.

San Antoniu vystřelil Victor Wembanyama výhru nad Chicagem 121:117. Francouzský pivot dal 38 bodů včetně klíčové trojky 28 vteřin před koncem za nerozhodnutého stavu.

Také Luka Dončič dal 38 bodů a řídil vítězství Los Angeles Lakers na palubovce Charlotte 121:111. Anthony Edward se pod výhru Minnesoty nad Utahem 120:113 podepsal 35 body.

Drama bylo k vidění také v Dallasu, kde domácí táhl nováček Cooper Flagg osobním maximem 26 bodů do vyrovnané koncovky s Milwaukee. Bucks však dvěma koši během tří vteřin otočili skóre ve svůj prospěch na 116:113. V poslední vteřině měl ještě Washington šanci třemi trestnými hody srovnat skóre, ale druhý netrefil, a tak třetí jen nahodil, ale Bucks už se ubránili. Janis Adetokunbo k tomu pomohl 30 body.

NBA:

Charlotte - LA Lakers 111:121, Detroit - Washington 137:135 po prodl., Orlando - Portland 115:112, Miami - Cleveland 140:138 po prodl., Chicago - San Antonio 117:121, Dallas - Milwaukee 114:116, Phoenix - New Orleans 121:98, Utah - Minnesota 113:120, LA Clippers - Atlanta 102:105 (za hosty Krejčí 28 bodů, 3 doskoky, 2 asistence).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. New York 9 6 3 66,7
2. Philadelphia 10 6 4 60,0
3. Toronto 10 5 5 50,0
4. Boston 11 5 6 45,5
5. Brooklyn 10 1 9 10,0

Centrální divize:

1. Detroit 11 9 2 81,8
2. Cleveland 11 7 4 63,6
3. Milwaukee 11 7 4 63,6
4. Chicago 10 6 4 60,0
5. Indiana 10 1 9 10,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 11 7 4 63,6
2. Atlanta 11 6 5 54,5
3. Orlando 11 5 6 45,5
4. Charlotte 10 3 7 30,0
5. Washington 11 1 10 9,10

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 10 8 2 80,0
2. Houston 9 6 3 66,7
3. Memphis 11 4 7 36,4
4. Dallas 11 3 8 27,3
5. New Orleans 10 2 8 20,0

Pacifická divize:

1. LA Lakers 11 8 3 72,7
2. Golden State 11 6 5 54,5
3. Phoenix 11 6 5 54,5
4. LA Clippers 10 3 7 30,0
5. Sacramento 10 3 7 30,0

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 11 10 1 90,9
2. Denver 9 7 2 77,8
3. Minnesota 11 7 4 63,6
4. Portland 10 5 5 50,0
5. Utah 10 3 7 30,0
 
