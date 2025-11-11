Historický moment. Krejčí uchvátil NBA, palbou proti Clippers cupoval rekordy

Krejčí byl klíčovou postavou Atlanty, která prohrávala už o 16 bodů, ale pak ve druhé čtvrtině český reprezentant trefil tři trojky během 48 vteřin a měl hlavní zásluhu na tom, že ještě do poločasu Hawks otočili skóre. Za stavu 92:92 čtyři minuty před koncem přidal svou sedmou trojku a udržel tým ve vedení, 38 vteřin před závěrečnou sirénou osmou trojkou zvýšil na 105:98, čímž zápas rozhodl.
K tomu strakonický rodák přidal také tři doskoky, dvě asistence a blok, s ním na hřišti Atlanta vyhrála o 18 bodů. Krejčí svým nejlepším výkonem kariéry zastínil i hvězdu soupeře Jamese Hardena, který sice zapsal triple double za 35 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí, ale Clippers to doma na výhru nestačilo.
Krejčího maximem v NBA dosud bylo 20 bodů z lednového duelu s Torontem. Satoranský dosavadní rekord 27 bodů zaznamenal v listopadu 2019 v dresu Chicaga právě proti Atlantě. Na osm trojek dnes Krejčímu stačilo deset pokusů. Pouze dva hráči v této sezoně NBA dali více trojek za jedno utkání, a to deset, což se povedlo Graysonu Allenovi z Phoenixu a Aaronu Gordonovi z Denveru.
Allenovi se to povedlo dnes, když 42 body a 10 trojkami řídil výhru Phoenixu nad New Orleans 121:98. I pro něj šlo stejně jako pro Krejčího o osobní rekordy.
Hlavní hvězdou večera byl Cade Cunningham, který zařídil Detroitu výhru nad Washingtonem 137:135 po prodloužení triple doublem za osobní rekord 46 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí. Výrazně mu pomohl i Daniss Jenkins, který dvěma trojkami v posledních třech vteřinách normální hrací doby vystřelil prodloužení. Za Wizards dal 42 bodů CJ McCollum.
V prodloužení uspělo také Miami, kterému k rozhodujícímu koši proti Clevelandu na 140:138 stačilo za nerozhodného stavu posledních 0,4 vteřiny. Při vyhazování od postranní čáry zahráli signál na Adrewa Wigginse, který si po clonách naběhl pod koš na lobovanou přihrávku a rovnou zasmečoval míč do koše a vyzrál tak na časomíru.
San Antoniu vystřelil Victor Wembanyama výhru nad Chicagem 121:117. Francouzský pivot dal 38 bodů včetně klíčové trojky 28 vteřin před koncem za nerozhodnutého stavu.
Také Luka Dončič dal 38 bodů a řídil vítězství Los Angeles Lakers na palubovce Charlotte 121:111. Anthony Edward se pod výhru Minnesoty nad Utahem 120:113 podepsal 35 body.
Drama bylo k vidění také v Dallasu, kde domácí táhl nováček Cooper Flagg osobním maximem 26 bodů do vyrovnané koncovky s Milwaukee. Bucks však dvěma koši během tří vteřin otočili skóre ve svůj prospěch na 116:113. V poslední vteřině měl ještě Washington šanci třemi trestnými hody srovnat skóre, ale druhý netrefil, a tak třetí jen nahodil, ale Bucks už se ubránili. Janis Adetokunbo k tomu pomohl 30 body.
NBA:
Charlotte - LA Lakers 111:121, Detroit - Washington 137:135 po prodl., Orlando - Portland 115:112, Miami - Cleveland 140:138 po prodl., Chicago - San Antonio 117:121, Dallas - Milwaukee 114:116, Phoenix - New Orleans 121:98, Utah - Minnesota 113:120, LA Clippers - Atlanta 102:105 (za hosty Krejčí 28 bodů, 3 doskoky, 2 asistence).
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|9
|6
|3
|66,7
|2.
|Philadelphia
|10
|6
|4
|60,0
|3.
|Toronto
|10
|5
|5
|50,0
|4.
|Boston
|11
|5
|6
|45,5
|5.
|Brooklyn
|10
|1
|9
|10,0
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|11
|9
|2
|81,8
|2.
|Cleveland
|11
|7
|4
|63,6
|3.
|Milwaukee
|11
|7
|4
|63,6
|4.
|Chicago
|10
|6
|4
|60,0
|5.
|Indiana
|10
|1
|9
|10,0
Jihovýchodní divize:
|1.
|Miami
|11
|7
|4
|63,6
|2.
|Atlanta
|11
|6
|5
|54,5
|3.
|Orlando
|11
|5
|6
|45,5
|4.
|Charlotte
|10
|3
|7
|30,0
|5.
|Washington
|11
|1
|10
|9,10
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|10
|8
|2
|80,0
|2.
|Houston
|9
|6
|3
|66,7
|3.
|Memphis
|11
|4
|7
|36,4
|4.
|Dallas
|11
|3
|8
|27,3
|5.
|New Orleans
|10
|2
|8
|20,0
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|11
|8
|3
|72,7
|2.
|Golden State
|11
|6
|5
|54,5
|3.
|Phoenix
|11
|6
|5
|54,5
|4.
|LA Clippers
|10
|3
|7
|30,0
|5.
|Sacramento
|10
|3
|7
|30,0
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|11
|10
|1
|90,9
|2.
|Denver
|9
|7
|2
|77,8
|3.
|Minnesota
|11
|7
|4
|63,6
|4.
|Portland
|10
|5
|5
|50,0
|5.
|Utah
|10
|3
|7
|30,0