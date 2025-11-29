Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem

Hawks však ani výhra nestačila k postupu v rámci NBA Cupu, do kterého se dnešní výsledky započítávaly.
Mezi osm nejlepších týmů se vedle už dříve jistých postupujících Toronta a Los Angeles Lakers dostaly Orlando, New York a Miami na Východě a Oklahoma City, San Antonio a Phoenix na Západě.
Cleveland jel do Atlanty s tím, že výhra by mu mohla zajistit postup v poháru, jenže nezachytil úvod a Hawks vyhráli úvodní čtvrtinu o 10 bodů.
Pak sice Cavaliers zabojovali a skóre otočili, jenže vstup do druhé půle vyšel lépe opět Atlantě a Krejčí ve čtvrté čtvrtině dunkem zvýšil osm minut před koncem na 111:103.
Pak vystřídal a Cavaliers se povedlo šňůrou 10:0 otočit vedení a ještě 70 vteřin před koncem bylo skóre vyrovnané. Pak ale trefil trojku Zaccharie Risacher, z dalšího útoku přidal trojku Nickeil Alexander-Walker a Atlanta slavila vítězství.
Jalen Johnson k tomu přispěl triple doublem za 29 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí, Alexander-Walker měl 30 bodů. Clevelandu nepomohlo ani 42 bodů Donovana Mitchella.
Přímý souboj o postup v poháru zvládli Oklahoma City Thunder, kteří doma udolali Phoenix 123:119. Připsali si tak už jedenáctou výhru za sebou a vládnou lize s jedinou porážkou na kontě. Zároveň jsou teprve pátým týmem v historii soutěže, který z úvodních 20 zápasů sezony měl maximálně jednu porážku.
Phoenix sice v poslední čtvrtině málem smazal patnáctibodové manko, ale ve vyrovnané koncovce podržel úřadující šampiony Shai Gilgeous-Alexander, který dal v posledních šesti minutách 15 ze svých 37 bodů.
Suns nakonec i přes porážku ale mohli slavit také, jelikož jim těsná výhra stačila k postupu v poháru na divokou kartu coby nejlepšího týmu z druhých míst.
A to na úkor Memphisu, kterému k postupu nestačila ani výhra 112:107 nad Los Angeles Clippers. Celkové skóre v tabulce posunulo dál Phoenix.
Také Orlando vyhrálo přímý souboj o postup v poháru nad Detroitem 112:109. Desmond Bane k tomu pomohl 37 body a Magic především v poslední minutě a půl nedovolili soupeři skórovat a uhájili těsné vedení.
Detroit tak po šňůře 13 výher v řadě prohrál podruhé za sebou. Nezabránil tomu ani Cade Cunningham, který měl triple double za 39 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Zároveň ale osmi ztrátami přispěl k tomu, že Pistons ztratili hned 24 míčů.
New York Knicks rovněž zvládli souboj o postup v poháru a porazili Milwaukee 118:109 i díky 37 bodům Jalena Brunsona.
Stejně tak San Antonio Spurs, kteří i bez zraněného Victora Wembanyamy zvítězili 139:136 v Denveru a na jeho úkor prošli dál. Devin Vassell se na tom podílel 35 body a zápas rozhodl minutu před koncem dvěma trojkami po sobě za vyrovnaného stavu. Za Nuggets dal 37 bodů Jamal Murray.
Los Angeles Lakers už věděli, že jim postup neuteče, ale ještě ho potvrdili výhrou 129:119 nad Dallasem. Austin Reaves k tomu pomohl 38 body a Luka Dončič 35 body potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže.
Slovinská hvězda vyhrála i svůj třetí zápas proti Dallasu, který ho v minulé sezoně do Lakers překvapivě vyměnil.
Výsledky NBA:
Charlotte - Chicago 123:116, Indiana - Washington 119:86, Brooklyn - Philadelphia 103:115, Detroit - Orlando 109:112, Atlanta - Cleveland 130:123 (domácí Krejčí 14 bodů, 3 asistence, 2 doskoky), New York - Milwaukee 118:109, Utah - Sacramento 128:119, Oklahoma City - Phoenix 123:119, Denver - San Antonio 136:139, LA Clippers - Memphis 107:112, LA Lakers - Dallas 129:119.
Tabulky NBA:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Toronto
|19
|14
|5
|73,7
|2.
|New York
|18
|12
|6
|66,7
|3.
|Philadelphia
|18
|10
|8
|55,6
|4.
|Boston
|18
|10
|8
|55,6
|5.
|Brooklyn
|18
|3
|15
|16,7
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|19
|15
|4
|78,9
|2.
|Cleveland
|20
|12
|8
|60,0
|3.
|Chicago
|18
|9
|9
|50,0
|4.
|Milwaukee
|20
|8
|12
|40,0
|5.
|Indiana
|19
|3
|16
|15,8
Jihovýchodní divize:
|1.
|Miami
|19
|13
|6
|68,4
|2.
|Atlanta
|20
|12
|8
|60,0
|3.
|Orlando
|20
|12
|8
|60,0
|4.
|Charlotte
|19
|5
|14
|26,3
|5.
|Washington
|18
|2
|16
|11,1
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|16
|12
|4
|75,0
|2.
|San Antonio
|18
|13
|5
|72,2
|3.
|Memphis
|20
|8
|12
|40,0
|4.
|Dallas
|20
|5
|15
|25,0
|5.
|New Orleans
|19
|3
|16
|15,8
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|18
|14
|4
|77,8
|2.
|Phoenix
|20
|12
|8
|60,0
|3.
|Golden State
|20
|10
|10
|50,0
|4.
|LA Clippers
|19
|5
|14
|26,3
|5.
|Sacramento
|20
|5
|15
|25,0
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|20
|19
|1
|95,0
|2.
|Denver
|18
|13
|5
|72,2
|3.
|Minnesota
|18
|10
|8
|55,6
|4.
|Portland
|19
|8
|11
|42,1
|5.
|Utah
|18
|6
|12
|33,3