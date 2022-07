Kraulařka Seemanová má boreliózu. Nebude obhajovat evropský titul

Íránský parlament by brzy mohl schválit zákon, který plošně zakáže vlastnictví domácích mazlíčků, napsal web stanice BBC. Policie v Teheránu již dříve oznámila, že venčení psů v parku je trestným činem. Nařízení je podle ní "v zájmu veřejné bezpečnosti".

Podle navrhované legislativy by lidem hrozila minimální pokuta 800 dolarů (v přepočtu asi 19 tisíc korun) za dovoz, nákup, prodej, převoz i držení mnoha zvířat včetně běžných mazlíčků, jako jsou psi a kočky. Zákon ale hovoří i o želvách, králících nebo krokodýlech.

"Debata o zákoně začala už před desítkami let, kdy skupina poslanců chtěla prosadit zákon na zabavení všech psů a jejich umístění do zoologických zahrad nebo vypuštění do pouště," řekl BBC prezident Íránské veterinářské asociace a jeden z kritiků zákona.

Vlastnictví psů bylo v íránských zemědělských oblastech vždy běžné. Írán byl jednou z prvních zemí Blízkého východu, která schválila zákony na ochranu zvířat a vláda financovala projekty podporující práva zvířat. Mazlíčka vlastnila dokonce i královská rodina. Psi se ve 20. století stali symbolem městského života. Íránská islámská revoluce v roce 1979 ale změnila názor mnohých na mazlíčky. Psi jsou podle islámské tradice nečistá zvířata a v očích současného režimu jsou symbolem "westernizace", tedy přizpůsobování se zvykům Západu, které se snaží režim omezit.