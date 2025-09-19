Krasobruslení v šoku. Jednu naději smetl náklaďák na kole, druhou jiný na přechodu

Třiadvacetiletou Gaiserovou smetl řidič v Salcburku, kde rodačka z italského Brixenu již několik let žila, studovala a také závodila za místní klub.
Sportovkyně jela na kole, nákladní vůz řízený šestačtyřicetiletým mužem ji srazil při odbočování doprava. Přes rychlé pokusy o resuscitaci Gaiserová na místě zemřela.
"Byla nejen vynikající sportovkyní, ale také vzorem pro ty nejmladší, kterým se s nadšením a trpělivostí věnovala v kurzech pro děti," připomněl na sociálních sítích klub ze Salcburku, za který závodila.
Gaiserová se stala třikrát šampionkou Salcburska a medaile získávala i na rakouském mistrovství.
Jen o čtyři dny později nepřežila střet s náklaďákem v Giustinu teprve patnáctiletá Ferrariová. Mladá krasobruslařka byla podle místních médií kolem sedmé hodiny na cestě do školy, ve snaze stihnout autobus přebíhala se dvěma kamarádkami silnici na přechodu na červenou. Projíždějící míchačka s betonem již nestihla zastavit a Ferrariovou srazila.
Přestože na místo prakticky vzápětí dorazili záchranáři a byl přivolán i vrtulník, Ferrariová zraněním podlehla.
"Všichni jsme hluboce zarmouceni. Giustino ztratilo svou hvězdu," citoval starostu města Manuela Cosiho deník L'Adige.
Ferrariová patřila k velkým talentům italského krasobruslení, ve finále tamního poháru skončila na třetím místě, úspěšná byla i na zahraničních kláních. "Měla jasnou představu, co chce, snila o olympiádě," řekl její otec Fabio Ferrari.