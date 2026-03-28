Krasobruslař Malinin napravil kolaps z OH, Reshtenko promluvil o umírání během jízdy

Americký krasobruslař Ilia Malinin se v Praze stal potřetí mistrem světa. Jako lídr po krátkém programu předvedl nejlepší volnou jízdu. Získal 329,40 bodu a vyhrál o téměř 23 bodů před Japoncem Jumou Kagijamou. Český reprezentant Georgii Reshtenko obsadil 22. příčku.
Reshtenko nezopakoval výkon z mistrovství Evropy, kde za volnou jízdu získal 159,65 bodu a vylétl z osmého místa až na třetí pozici. Tentokrát spadl u čtverného salchowu a chyboval rovněž u dalších skoků. Získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.
Malinin ani dnes nepředvedl čtverný axel, který zatím zařazuje jako jediný. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci. V závěru volné jízdy potěšil publikum saltem vzad a fanoušci ho ve vyprodané O2 areně hnali s vědomím, že sledují staronového mistra světa.
Šest týdnů po osmém místě pod pěti kruhy v Miláně Malinin potvrdil, kdo je králem současného mužského krasobruslení, a navázal na tituly z let 2024 a 2025.
Volné jízdy elitních krasobruslařů na MS byly výrazně kvalitnější než v nervózním závěru olympijské soutěže. Nejsilnější skupinu zahájil Kagijama, který po chybě v krátkém programu útočil až ze šesté pozice.
Předvedl bez sebemenšího zaváhání všechny prvky včetně tří čtverných skoků a dvou trojitých axelů. Program dokončoval takřka v exhibičním duchu za ohlušujícího řevu z ochozů.
Osobní rekord ve volné jízdě si Kagijama vylepšil téměř o čtyři body na 212,87 bodu a bylo jasné, že to s ním soupeři s výjimkou Malinina budou mít těžké.
Nakonec ho kromě fenomenálního Američana nikdo jiný nepředstihl a Kagijama získal na velkých akcích úrovně MS a ZOH už šesté stříbro. Na titul stále čeká.
Na třetí pozici se rovněž výborným výkonem posunul další bronzový olympijský medailista Sato, který za svým zkušenějším kolegou zaostal o více než osmnáct bodů.
Naopak evropští krasobruslaři, kteří byli bezprostředně za Malininem po krátkém programu, medailové pozice opustili. Estonec Aleksandr Selevko neměl ve srovnání s absolutní světovou špičkou dostatečnou obtížnost a navzdory osobnímu rekordu se propadl ze třetího místa na šesté. Dvojnásobný mistr Evropy Adam Siao Him Fa z Francie by mohl těm nejlepším konkurovat, ale po tvrdém pádu na bok po čtverném lutzu chyboval také v některých dalších skocích, měl až osmou volnou jízdu a celkově skončil pátý.
Reshtenko před domácím publikem nezopakoval famózní volnou jízdu z mistrovství Evropy, za kterou získal 159,65 bodu a vylétl až na třetí místo. Zaváhal už při úvodním čtverném toeloopu, po němž udělal výpad a nemohl zařadit kombinaci. Vzápětí spadl při čtverném salchowu. Pak předvedl mimo jiné solidní trojitý axel a kombinaci čtverného toeloopu s trojitým, ale lutz ani druhý axel se mu znovu nepovedly.
Tentokrát za volnou jízdu získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice. "Samozřejmě pro mě velká zkušenost a zážitek, stejně jako v krátkém programu jsem si užil na sto procent arénu. Chtěl jsem odjet čistě, nevyšlo to. To je krasobruslení, může se to stát, i když jsem připravený," řekl po závodě.
Trochu ho nahlodal nepovedený začátek. "Samozřejmě, když nezačneš dobře, je to těžší. Ale pak jsem se srovnal a na konci jízdy jsem měl víc sil než jindy. Vždycky tam už umírám a nemůžu, ale teď jsem měl síly v pořádku, jen jsem nedělal elementy čistě, protože jsem hodně moc chtěl," dodal.
