28. 3. Soňa
Reklama
Reklama
Krasobruslař Malinin napravil kolaps z OH, Reshtenko promluvil o umírání během jízdy

Americký krasobruslař Ilia Malinin se v Praze stal potřetí mistrem světa. Jako lídr po krátkém programu předvedl nejlepší volnou jízdu. Získal 329,40 bodu a vyhrál o téměř 23 bodů před Japoncem Jumou Kagijamou. Český reprezentant Georgii Reshtenko obsadil 22. příčku.

Americký krasobruslař Ilia Malinin v Praze ani v sobotu nepředvedl čtverný axel. Předvedl ovšem pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci.Foto: REUTERS
Reklama

Reshtenko nezopakoval výkon z mistrovství Evropy, kde za volnou jízdu získal 159,65 bodu a vylétl z osmého místa až na třetí pozici. Tentokrát spadl u čtverného salchowu a chyboval rovněž u dalších skoků. Získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice.

Malinin ani dnes nepředvedl čtverný axel, který zatím zařazuje jako jediný. Skočil pět jiných čtverných skoků a neměl konkurenci. V závěru volné jízdy potěšil publikum saltem vzad a fanoušci ho ve vyprodané O2 areně hnali s vědomím, že sledují staronového mistra světa.

Šest týdnů po osmém místě pod pěti kruhy v Miláně Malinin potvrdil, kdo je králem současného mužského krasobruslení, a navázal na tituly z let 2024 a 2025.

Volné jízdy elitních krasobruslařů na MS byly výrazně kvalitnější než v nervózním závěru olympijské soutěže. Nejsilnější skupinu zahájil Kagijama, který po chybě v krátkém programu útočil až ze šesté pozice.

Reklama
Reklama

Předvedl bez sebemenšího zaváhání všechny prvky včetně tří čtverných skoků a dvou trojitých axelů. Program dokončoval takřka v exhibičním duchu za ohlušujícího řevu z ochozů.

Osobní rekord ve volné jízdě si Kagijama vylepšil téměř o čtyři body na 212,87 bodu a bylo jasné, že to s ním soupeři s výjimkou Malinina budou mít těžké.

Nakonec ho kromě fenomenálního Američana nikdo jiný nepředstihl a Kagijama získal na velkých akcích úrovně MS a ZOH už šesté stříbro. Na titul stále čeká.

Na třetí pozici se rovněž výborným výkonem posunul další bronzový olympijský medailista Sato, který za svým zkušenějším kolegou zaostal o více než osmnáct bodů.

Reklama
Reklama

Naopak evropští krasobruslaři, kteří byli bezprostředně za Malininem po krátkém programu, medailové pozice opustili. Estonec Aleksandr Selevko neměl ve srovnání s absolutní světovou špičkou dostatečnou obtížnost a navzdory osobnímu rekordu se propadl ze třetího místa na šesté. Dvojnásobný mistr Evropy Adam Siao Him Fa z Francie by mohl těm nejlepším konkurovat, ale po tvrdém pádu na bok po čtverném lutzu chyboval také v některých dalších skocích, měl až osmou volnou jízdu a celkově skončil pátý.

Reshtenko před domácím publikem nezopakoval famózní volnou jízdu z mistrovství Evropy, za kterou získal 159,65 bodu a vylétl až na třetí místo. Zaváhal už při úvodním čtverném toeloopu, po němž udělal výpad a nemohl zařadit kombinaci. Vzápětí spadl při čtverném salchowu. Pak předvedl mimo jiné solidní trojitý axel a kombinaci čtverného toeloopu s trojitým, ale lutz ani druhý axel se mu znovu nepovedly.

Tentokrát za volnou jízdu získal jen 132,02 bodu a propadl se z 20. místa po krátkém programu o dvě pozice. "Samozřejmě pro mě velká zkušenost a zážitek, stejně jako v krátkém programu jsem si užil na sto procent arénu. Chtěl jsem odjet čistě, nevyšlo to. To je krasobruslení, může se to stát, i když jsem připravený," řekl po závodě.

Trochu ho nahlodal nepovedený začátek. "Samozřejmě, když nezačneš dobře, je to těžší. Ale pak jsem se srovnal a na konci jízdy jsem měl víc sil než jindy. Vždycky tam už umírám a nemůžu, ale teď jsem měl síly v pořádku, jen jsem nedělal elementy čistě, protože jsem hodně moc chtěl," dodal.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Chatboti nejsou diskrétní. Co jim svěříte, nezůstane v soukromí „digitální zpovědnice"

Velké jazykové modely a na nich založení „povídací roboti“ se stali jednou z nejrychleji rostoucích digitálních služeb. Nabízejí je desítky technologických firem včetně těch největších a mají přes miliardu uživatelů. Škála problémů, jež s těmito digitálními poradci lidé řeší, je obrovská. A spolu s tím vzniká obrovské množství dat, nad jejichž osudem původní „majitelé“ nemají žádnou kontrolu.

Soud poslal do vazby čtvrtého podezřelého z účasti na žhářském útoku v Pardubicích

Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji v sobotu odpoledne poslal do vazby, oznámila policie na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých pátrá. Zadržená osoba odmítla vinu a podala stížnost proti uvalení vazby, řekl soudce.

Reklama
Dálnice D8 u Prahy stála kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu

Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu byl v sobotu od dopoledne na víc než čtyři hodiny u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel v sobotu ráno nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie na síti X. Následky nehody se podařilo odstranit, provoz je plně obnoven.

Reklama
Reklama
Reklama