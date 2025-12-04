Ostatní sporty

Krásné gesto z biatlonu nadchlo sportovní svět. Slovinský hrdina pobavil vysvětlením

Sport Sport
před 19 hodinami
Kromě dramatických klání na trati i na střelnici zatím úvodní štace Světového poháru v biatlonu ve švédském Östersundu nabídla také málo vídané gesto fair play.
Philipp Nawrath na trati středečního individuálu.
Philipp Nawrath na trati středečního individuálu. | Foto: Reuters

V hlavních rolích Slovinec Lovro Planko a Němec Philipp Nawrath. Právě mezi nimi došlo po závěrečné střelbě středečního vytrvalostního závodu ke kolizi. Planko při opouštění střelnice nechtěně zlomil soupeři hůlku.

Ve vypjatých biatlonových kláních nejde o ojedinělou věc, podobné nehody se stávají každou chvíli. Tentokrát ale bylo rozuzlení přece jen jiné. 

Slovinský závodník se totiž rychle rozhodl vypůjčit soupeři své vlastní náčiní.

"Bylo to to první, co mě v dané situaci napadlo. Koukl jsem, jak je velký a zdálo se mi, že by mu moje hůlka mohla sedět," pobavil čtyřiadvacetiletý biatlonista vysvětlením po závodě.

Nawrath měl díky jeho gestu, které bez protestů přijal, v závěrečném okruhu navrch a dojel si pro třinácté místo. Naopak Planko cenné vteřiny ztratil a propadl se na 21. příčku.

V cíli se znovu setkali a na místě bylo poděkování. 

"Opravdu krásné gesto, krásná fair play," uvedl Nawrath v přenosu německé televize.

"Bylo fajn, že výměna proběhla velmi rychle. Navíc hůlka mi opravdu seděla. Jinak bych musel do stoupání bez ní, novou bych mohl dostat až nahoře," přiblížil zkušený dvaatřicetiletý olympionik.

Zatímco svět sportu tleskal, slovinský hrdina nedělal ze svého chování žádnou vědu. "Viděl jsem, jak je na trati rychlý, takže jsem udělal jediné správné rozhodnutí. Bylo mojí chybou, že byl bez hůlky," prohlásil.

 
Mohlo by vás zajímat

Lyžařský král Klaebo se zařadil mezi legendy. Vyhrál stý závod Světového poháru

Lyžařský král Klaebo se zařadil mezi legendy. Vyhrál stý závod Světového poháru

Úvodní sjezd olympijské sezony: Zabystřan zabodoval, vyhrál Odermatt

Úvodní sjezd olympijské sezony: Zabystřan zabodoval, vyhrál Odermatt

"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

Došel kyslík, nosič přišel o prsty. Hrdiny řešil soud, kolegy nechali v "zóně smrti"

Došel kyslík, nosič přišel o prsty. Hrdiny řešil soud, kolegy nechali v "zóně smrti"
Ostatní sporty sport Obsah Biatlon Zimní sporty

Právě se děje

před 26 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie
Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 33 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
Domácí

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 38 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací
Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 1 hodinou
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne
Magazín

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko
Zahraničí

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku
Fotbal

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem
Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Společnost Fotbal HK 1905 se ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Město firmě prodalo 89 procent akcií klubu.
Další zprávy