Krásné gesto z biatlonu nadchlo sportovní svět. Slovinský hrdina pobavil vysvětlením

V hlavních rolích Slovinec Lovro Planko a Němec Philipp Nawrath. Právě mezi nimi došlo po závěrečné střelbě středečního vytrvalostního závodu ke kolizi. Planko při opouštění střelnice nechtěně zlomil soupeři hůlku.
Ve vypjatých biatlonových kláních nejde o ojedinělou věc, podobné nehody se stávají každou chvíli. Tentokrát ale bylo rozuzlení přece jen jiné.
Slovinský závodník se totiž rychle rozhodl vypůjčit soupeři své vlastní náčiní.
"Bylo to to první, co mě v dané situaci napadlo. Koukl jsem, jak je velký a zdálo se mi, že by mu moje hůlka mohla sedět," pobavil čtyřiadvacetiletý biatlonista vysvětlením po závodě.
Nawrath měl díky jeho gestu, které bez protestů přijal, v závěrečném okruhu navrch a dojel si pro třinácté místo. Naopak Planko cenné vteřiny ztratil a propadl se na 21. příčku.
V cíli se znovu setkali a na místě bylo poděkování.
"Opravdu krásné gesto, krásná fair play," uvedl Nawrath v přenosu německé televize.
"Bylo fajn, že výměna proběhla velmi rychle. Navíc hůlka mi opravdu seděla. Jinak bych musel do stoupání bez ní, novou bych mohl dostat až nahoře," přiblížil zkušený dvaatřicetiletý olympionik.
Zatímco svět sportu tleskal, slovinský hrdina nedělal ze svého chování žádnou vědu. "Viděl jsem, jak je na trati rychlý, takže jsem udělal jediné správné rozhodnutí. Bylo mojí chybou, že byl bez hůlky," prohlásil.
