Král chaosu. Šílenec. Nejzajímavější bijec světa. Procházka pak děsil i výrokem

První dvě kola prohrál jasně na body. Američan Khalil Rountree junior měl přesnější rány a dostával Jiřího Procházku neustále do úzkých.
Jenže český bojovník umí přijmout víc než kdokoli jiný, to už svět MMA zjistil dávno.
"Bylo to nutné, bylo to nutné," opakoval Procházka po vítězství, které se zrodilo po překvapivém knokautu ve třetím kole. "Bylo nutné něco schytat, abych vyhrál tenhle zápas."
Dvaatřicetiletý Čech dostal v Las Vegas dva bonusy ve výši 100 tisíc dolarů - za výkon večera i zápas večera. A to byla konkurence pořádně tvrdá. Pro Procházku ale žádná novinka, jeho zápasy vždy vynikají atraktivitou i nečekaným vývojem. Nejinak tomu bylo i tentokrát.
A i tentokrát se planeta MMA rozplývá nad neortodoxním uměním českého bijce.
"Jiří Procházka je nejzajímavější chlap v celé UFC," glosoval na sítích Henry Cejudo, bývalý šampion organizace a také olympijský vítěz z roku 2008.
Samotná UFC galerii z Procházkova zápasu opatřila výmluvným titulkem: Král chaosu. A přidala emotikon královské koruny.
"S ním vždycky očekávejte neočekávatelné. Přidává další finiš do svého odkazu," komentovala organizace.
Přisadil si i slavný americký bojovník Michael Chandler. "Zápas Jiří vs. Rountree je důvodem, proč všichni milujeme tenhle sport. Kdokoli a kdykoli může zvrátit vývoj zápasu. To byl ale duel," napsal na X.
"Jiří je šílenec," suše konstatoval další mistr Kamaru Usman.
Procházka vylepšil svou bilanci v UFC na 6:2 na zápasy. A řekl si o další titulovou šanci v polotěžké váze, které v roce 2022 kraloval.
Čech touží po završení trilogie s Alexem Pereirou, který v titulovém duelu zničil Magomeda Ankalajeva a vrátil se na trůn. Právě Brazilec je jediným mužem za deset let, který Procházku dokázal porazit. A to hned dvakrát.
"Možná mi zatím pořád nevěříte. Ale já tomu věřím. Ve třetím zápase najdu způsob, jak na Alexe," uvedl.
"Žiju pořád příběhem s Alexem Pereirou. Musím přijmout sám sebe, pracovat a přejít přes Alexe. Přál jsem si, aby získal pás. A to se stalo. Je mou největší překážkou. Pokud by mi ho dali, bylo by to na život a na smrt," překvapil Procházka vyjádřením.
"To je ďábel, to je ďábel!" Jiří Procházka doručil to, co slíbil a ukončil Khalila Rountreeho ve třetím kole!!