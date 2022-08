Koulař Staněk je ve finále mistrovství Evropy, postoupil i dálkař Juška

Koulař Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově splnil kvalifikační limit hned prvním pokusem. Do večerního finále postoupil výkonem 21,39 metru. Lepší byl jen Srb Armin Sinančevič, který kvalifikaci vyhrál vrhem dlouhým 21,82 metru. Ve finále je i dálkař Radek Juška. V rozbězích uspěli všichni tři čeští čtvrtkaři Patrik Šorm, Matěj Krsek a Pavel Maslák i Tereza Petržilková.

Juška se zachránil posledním třetím pokusem, skočil 780 cm a postoupil ze sedmého místa. Naopak tyčkařce Amálii Švábíkové 440 cm na druhý pokus k postupu nestačilo, skončila čtrnáctá.

V úvodním kole závodu na 400 metrů si z českého tria vedl nejlépe Šorm, který byl v prvním rozběhu druhý ve svém letošním nejlepším čase 45,66. "Kontroloval jsem to. Čas mě příjemně překvapil. Myslel jsem si, že poběžím kolem 46," řekl Šorm.

V pátek ho trápily střevní problémy a měl i teplotu. "Proto jsem takový čas nečekal, i když jsem věřil, že postoupím. Je to hodně povzbudivé," poznamenal.

Přímý postup si vybojoval i Krsek díky třetímu místu v třetím rozběhu za 46,12. Trojnásobný halový mistr světa a Evropy Maslák v závěru čtvrtého běhu třetí místo neudržel, ale postoupil časem 45,92. Poprvé v sezoně se dostal pod 46 sekund.

Nejlepších devět čtvrtkařů bylo nasazeno přímo do semifinále. "Je to určitě výhoda mít o jeden běh méně. Taky by se mi to hodilo," komentoval to Šorm. Nyní bude muset rychle zregenerovat, protože semifinále se běží hned v úterý po poledni. Očekává, že na postup si bude muset zlepšit osobní rekord 45,41. "Když si to rychle promítnu v hlavě, tak 45,20 nebo 45,30 bude potřeba na finále," odhadoval pátý muž letošního halového mistrovství světa.

Semifinále čtvrtky poběží kromě nasazené Lady Vondrové i Petržilková, která postoupila jako poslední časem 52,35. V druhém rozběhu byla šestá.

Finále běhu na 1500 metrů bude bez českých mílařů. Jan Friš byl v úvodním rozběhu desátý dvě a půl sekundy za vítězným norským favoritem Jakobem Ingebritsenem. Filip Sasínek druhý rozběh nedokončil.

Sprinter Zdeněk Stromšík se do semifinále stovky nedostal, ve svém rozběhu byl šestý s časem 10,60. V téže disciplíně neprošla z rozběhů ani Eva Kubíčková (11,61), koulařka Markéta Červenková kvůli zranění kolena při rozcvičování do kvalifikace nezasáhla.

Koulaři měli hranici pro přímý postup do finále stanovenou na 21,15 metru a český reprezentant ji v úvodní sérii překonal o 24 centimetrů. "Jsem rád, že se mi ten pokus povedl, už v rozcvičování jsem hodil 21 metrů. Věděl jsem, že když si trochu pohlídám ten nájezd do otočky, tak to nemůže dopadnout špatně," řekl Staněk České televizi.

Boj o medaile začne ve 20:58. "Snažil jsem se ušetřit síly, forma evidentně vydržela. Teď ještě naladit se dobře na finále," dodal Staněk, který po zranění kotníku vynechal červencový světový šampionát v Eugene a dal přednost přípravě na ME.

Jeho forma v posledních týdnech rostla. Na mítinku v Lucembursku se výkonem 21,94 přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem a má nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů.

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk ještě žádnou medaili z venkovního šampionátu nemá. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.

Mistrovství Evropy v atletice v Mnichově:

Finále:

Muži:

Maraton: 1. Ringer (Něm.) 2:10:21, 2. Teferi 2:10:23, 3. Ayale (oba Izr.) 2:10:29, 4. Petros (Něm.) 2:10:39, 5. Navarro (Fr.) 2:10:41, 6. Lamdassem (Šp.) 2:10:52, …Homoláč (ČR) nedokončil.

Desetiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 3723 b. (100 m: 10,56 - dálka: 831 - koule: 14,24 - výška: 208), 2. Skotheim (Nor.) 3428 (10,98 - 756 - 13,65 - 211), 3. Dester (It.) 3413 (10,81 - 746 - 14,56 - 202), 4. Wiesiolek (Pol.) 3385, 4. Taam (Est.) 3337, 6. Helcelet 3315 (11,13 - 728 - 15,30 - 199), …Sýkora (oba ČR) 1636 (11,09 - 692 - bez výkonu) - nedokončil.

Ženy:

Maraton: 1. Lisowská (Pol.) 2:28:36, 2. Parlovová Koštrová (Chorv.) 2:28:42, 3. Brinkmanová (Niz.) 2:28:52, 4. Dattkeová (Něm.) 2:28:52, 5. Episová (It.) 2:29:06, 6. Mayerová (Něm.) 2:29:21, …23. Hrochová 2:36:00, 24. Joglová 2:36:26, 40. Stewartová (všechny ČR) 2:43:03.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Olatunde (Ir.) 10,19, …16. Stromšík (ČR) 10,60 - nepostoupil do semifinále.

400 m: 1. Re (It.) 45,26, …7. Šorm 45,66, 13. Maslák 45,92, 16. Krsek (všichni ČR) 46,12 - postoupili do semifinále.

1500 m: 1. Rozmys (Pol.) 3:37,36, …19. Friš 3:40,99 - nepostoupil do finále, Sasínek (oba ČR) nedokončil.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 806, …7. Juška (ČR) 780 - postoupil do finále.

Koule: 1. Sinančevič (Srb.) 21,82, 2. Staněk (ČR) 21,39 - postoupil do finále.

Ženy:

100 m: 1. Nkansaová (Belg.) 11,33, …18. Kubíčková (ČR) 11,61 - nepostoupila do semifinále.

400 m: 1. Baumgartová-Witanová (Pol.) 51,09, …11. Petržilková (ČR) 52,35 - postoupila do semifinále.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 450, …14. Švábíková (ČR) 440 - nepostoupila do finále.

Koule: 1. Dongmová (Portug.) 19,32, …Červenková (ČR) bez výkonu - nepostoupila do finále.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 65,94.