Koudelka byl v Innsbrucku šestnáctý, vyhrál Lindvik. Turné vede Kubacki

Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil šestnáctý v třetím závodu Turné čtyř můstků.

V Innsbrucku zvítězil Nor Marius Lindvik a navázal na triumf z novoročního závodu v Garmisch-Partenkirchenu. Do čela pořadí Turné se před finále v Bischofshofenu dostal dnes druhý David Kubacki z Polska.

Kubacki, svěřenec českého trenéra Michala Doležala, celkově vede o 9,1 bodu před Lindvikem, třetí je s minimální ztrátou Němec Karl Geiger. Šanci na obhajobu má i lídr Světového poháru Rjoju Kobajaši z Japonska, který byl v Innsbrucku až čtrnáctý a v Turné je čtvrtý. Koudelka si celkově polepšil na sedmnácté místo.

Další dva čeští skokani do bodované třicítky v Rakousku nepostoupili. Viktor Polášek obsadil 43. a Filip Sakala 48. místo.

Koudelka, který byl v Ga-Pa osmý, skočil v první kole 124 metrů. Prohrál sice o dva metry a o 4,6 bodu s Norem Danielem Andrém Tandem, přesto prošel do druhého kola jako třetí z pětice nejlepších poražených. Ve finále skočil Koudelka o půl metru méně a sedmnácté místo uhájil.

Polášek zaznamenal 113 metrů a neměl podle očekávání šanci v souboji s Lindvikem. Objev Turné přistál na 133 metrech a byl v čele o 1,3 bodu před Polákem Kubackým, který skočil stejně daleko, ale měl větší odpočet za vítr.

Ve druhém kole předvedli Lindvik i Kubacki shodný skok 120,5 metru, dostali totožné stylové známky a měli i stejný odečet za vítr. Na třetí místo v závodu se díky nejdelšímu pokusu druhého kola (131 m) posunul Tande.

Sakala skočil jen 105,5 metru a prohrál s rakouským favoritem Stefanem Kraftem (123 m).

Výsledky: 1. Lindvik (Nor.) 253,3 b. (133+120,5 m), 2. Kubacki (Pol.) 252,0 (133+120,5), 3. Tande (Nor.) 249,3 (126+131), 4. Kraft (Rak.) 245,0 (123+127,5), 5. Leyhe (Něm.) 241,6 (125+125), 6. Schlierenzauer (Rak.) 240,0 (127,5+126), 7. Forfang (Nor.) 228,4 (131+120,5), 8. Geiger (Něm.) 236,5 (117,5+126), 9. P. Prevc 236,3 (127+122), 10. D. Prevc (oba Slovin.) 234,6 (125+122), …16. Koudelka (ČR) 228,9 (124+123,5), 43. Polášek 100,8 (113), 48. Sakala (oba ČR) 86,7 (105,5). Průběžné pořadí Turné (po 3 ze 4 závodů): 1. Kubacki 830,7, 2. Lindvik 821,6, 3. Geiger 817,4, 4. R. Kobajaši (Jap.) 817,0, 5. Kraft 798,6, 6. Leyhe 779,8, …17. Koudelka 743,9, 43. Polášek 297,5, 50. Sakala 183,5. Průběžné pořadí SP (po 10 z 30 závodů): 1. R. Kobajaši 608, 2. Geiger 539, 3. Kraft 489, 4. Lindvik 409, 5. Kubacki 344, 6. Aschenwald (Rak.) 338, …31. Koudelka 57, 53. Polášek 4.