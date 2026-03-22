Konec snů o dalším úspěchu. Štafetu se zlatou Manuel diskvalifikovali

Štafeta českých čtvrtkařek finále na halovém mistrovství světa v Toruni nepoběží. Kvarteto s čerstvou zlatou šampionkou Lurdes Gloria Manuel bylo diskvalifikováno v rozběhu.
V české výpravě zůstaly v Toruni po zdravotních problémech Johanky Šafářové a Terezie Táborské jen čtyři čtvrtkařky, takže Manuel musela po třech závodech ve vítězném individuálním programu na dráhu znovu.
Nastoupila na druhém úseku a převzala štafetový kolík od Kateřiny Emily Šmilauerové s výraznou ztrátou na čtvrtém místě.
Své dva okruhy zvládla za 51,10 sekundy a posunula Češky na třetí pozici v kontaktu s druhým Polskem.
"Moje tělo pociťuje, že už je to několikátá čtvrtka a docela svižná,“ líčila novopečená halová mistryně světa v České televizi.
„Samozřejmě jsem byla unavená, ale myslím si, že štafety mají krásné kouzlo, že přestože se cítíte unavení, tak vás to nabije a chcete pomoci týmu," doplnila.
Po úsecích Nikoly Bisové a finišmanky Lady Vondrové se Češky v prvním rozběhu propadly na poslední čtvrtou příčku.
Ještě mohly doufat v postup časem 3:30,61 minuty, ale ještě před skončením druhého rozběhu přišla informace o diskvalifikaci kvůli vyšlápnutí z dráhy
Ani dosažený výkon by ale na účast ve finálové šestici nestačil.
Nepostoupila ani štafeta mužů. Ti do rozběhu nenasadili osmnáctiletého finalistu individuální čtvrtky Tomáše Horáka, který měl v Toruni v nohou tři běhy.
Česká sestava Martin Koreček, Milan Ščibráni, David Bix a Šimon Ceplý skončila ve druhém rozběhu s velkým odstupem poslední. A také celkově výkonem 3:07,53 uzavřela startovní pole přihlášených štafet. Postupový čas šesté Jamajky byl téměř o dvě vteřiny rychlejší.
