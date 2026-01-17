Konec nadějím. Házenkáři Norům statečně vzdorovali, na postup ale nedosáhnou

Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili naději na postup ze základní skupiny.
Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Francií zůstali bez bodu a už nemohou skončit na prvních dvou místech tabulky, která znamenají účast v další fázi. Národní tým se v pondělí rozloučí s účinkováním na turnaji duelem proti Ukrajině.
Český celek dnes v Oslu dlouho držel s velkým favoritem krok. V první půli hosté dokonce překvapivě vedli až o tři branky, po změně stran je ale potkal téměř 11 minut trvající střelecký výpadek. Norové na začátku poslední čtvrthodiny odskočili ve skóre a vítězství už si pohlídali. Spolu s Francií postupují do další fáze šampionátu.
Utkání skupiny C na mistrovství Evropy házenkářů v Oslu:
Norsko - Česko 29:25 (16:16)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Široký 1, Skopár 2, Chotěborský 1, Štěrba, Josef 7, Havran, Nantl 2, Solák 6, Užek, Mořkovský, Douda 1, Bláha 3, Březina, Tůma 2.
Nejvíce branek Norska: Pedersen 9, Anderson 4. Rozhodčí: Pavičevič, Ražnatovič (oba Černá Hora). Sedmimetrové hody: 9/6 - 4/2. Vyloučení: 2:3.
