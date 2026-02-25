Konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky USK Praha ztroskotaly na Zaragoze

Basketbalistky ZVVZ USK Praha titul v Evropské lize neobhájí. Na palubovce Zaragozy dnes podlehly 66:73 a sérii o postup do čtvrtfinále Final Six prohrály 0:2 na zápasy. V rozhodující fázi soutěže budou chybět poprvé od roku 2021.
České šampionky nenapravily týden starou domácí porážku 71:82. V Zaragoze jim nepomohlo ani 23 bodů francouzské kapitánky Valériane Ayayiové či 15 bodů její krajanky Janelle Salaünové.
Nejlepší střelkyní Zaragozy byla s 12 body Merritt Hempeová. O bod méně zaznamenala bývalá hráčka USK a česká reprezentantka Veronika Voráčková, která přidala tři doskoky a dvě asistence.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Viktoria jde na Panathinaikos bez strachu, Hyský věří v postup
Trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský očekává ve čtvrteční domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény herně velmi podobný zápas jako před týdnem při venkovní remíze 2:2.
Šok pro Dortmund. V Bergamu dostal čtyři góly a v Lize mistrů končí
Fotbalisté Atalanty Bergamo postoupili do osmifinále Ligy mistrů, přestože před týdnem prohráli v Dortmundu 0:2. V dnešní odvetě proměnili v nastavení penaltu, zvítězili 4:1 a páteční los rozhodne, jestli v příštím kole narazí na Arsenal, nebo na Bayern Mnichov.
Plzeň ve šlágru kola porazila západočeské rivaly. Pardubice i počtvrté porazily Kometu
Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole extraligy Karlovy Vary 2:0, připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě a poskočili právě před Energii na druhé místo tabulky.
ŽIVĚTrump uvalil na Írán další sankce. Cílí na osoby a lodě spojené s prodejem ropy
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu uložila další sankce na Írán. Cílem je vyvinout maximální tlak před čtvrtečním třetím kolem nepřímých rozhovorů o íránském jaderném programu. Americké ministerstvo financí se novými sankcemi zaměřilo na více než 30 osob, subjektů a lodí, které mají umožňovat neoprávněný prodej íránské ropy a produkci zbraní, informuje agentura AFP.