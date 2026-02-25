Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Sport

Konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky USK Praha ztroskotaly na Zaragoze

ČTK

Basketbalistky ZVVZ USK Praha titul v Evropské lize neobhájí. Na palubovce Zaragozy dnes podlehly 66:73 a sérii o postup do čtvrtfinále Final Six prohrály 0:2 na zápasy. V rozhodující fázi soutěže budou chybět poprvé od roku 2021.

Pauline Astierová z USK Praha a Helena Pueyová ze Zaragozy
Pauline Astierová z USK Praha a Helena Pueyová ze ZaragozyFoto: CTK
České šampionky nenapravily týden starou domácí porážku 71:82. V Zaragoze jim nepomohlo ani 23 bodů francouzské kapitánky Valériane Ayayiové či 15 bodů její krajanky Janelle Salaünové.

Nejlepší střelkyní Zaragozy byla s 12 body Merritt Hempeová. O bod méně zaznamenala bývalá hráčka USK a česká reprezentantka Veronika Voráčková, která přidala tři doskoky a dvě asistence.

Aktualizujeme…

